Rincón de la Victoria (Málaga) celebra diez años del Desafío de Guerreros con 1.500 participantes y nuevos obstáculos - AYTO. RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

Rincón de la Victoria (Málaga) acogerá el próximo 25 de octubre una nueva edición de Desafío de Guerreros, una de las principales carreras de obstáculos del calendario deportivo del municipio, que este año celebra su décimo aniversario.

La prueba, que se desarrollará en la playa de Rincón, contará con una edición especial en la que se espera la participación de alrededor de 1.500 corredores.

El concejal de Deportes, Antonio José Martín, ha señalado que "la carrera de obstáculos regresa con nuevos desafíos, más barro y agua, diferentes modalidades de participación y numerosas sorpresas para conmemorar sus diez años de trayectoria".

En este sentido, ha destacado que "los participantes tendrán que poner a prueba su fuerza, resistencia, agilidad y capacidad de superación a lo largo de un recorrido en el que la competición convivirá con el compañerismo y la diversión".

El alcalde, Francisco Salado, ha destacado el interés que despierta esta prueba, "que se ha convertido en una cita deportiva consolidada, con la llegada de participantes procedentes de distintos puntos del país, y que supone un magnífico escaparate para nuestro municipio".

"Rincón de la Victoria cuenta con unas condiciones excepcionales para acoger actividades deportivas al aire libre y, especialmente, aquellas que permiten disfrutar de nuestro litoral de una manera diferente. Eventos como este generan actividad, atraen a participantes y acompañantes y contribuyen a seguir posicionando nuestro municipio como un destino vinculado al deporte, al ocio y a la vida saludable", ha indicado.

Una de las principales novedades de esta edición será el Tanque Guerrero, un nuevo obstáculo que promete convertirse en uno de los grandes protagonistas de la prueba. Los participantes tendrán que superar un exigente ascenso hasta alcanzar la parte superior de la estructura para, posteriormente, descender por una rampa que desemboca directamente en un foso.

A este nuevo desafío se sumarán otros obstáculos, zonas de barro y agua y diferentes pruebas destinadas a poner a prueba las capacidades físicas y la resistencia de los participantes.

Además, con motivo del décimo aniversario, la organización ha preparado otras actividades y sorpresas. La edición de este año amplía también las posibilidades de participación con modalidades para parejas, equipos y empresas, además de la inscripción individual.

La competición contará con dos recorridos, de seis y diez kilómetros, adaptados a diferentes niveles de preparación, y un total de 25 obstáculos. Los corredores que busquen un mayor componente competitivo podrán participar en la tanda Élite, en la que los tres primeros clasificados recibirán trofeo. La prueba contará además con un aliciente especial para los participantes que compitan por clasificación.

Los 25 primeros clasificados de las categorías Age Group y los cinco primeros de la categoría Pro obtendrán la clasificación para el OCR World Championship, lo que añade un importante componente deportivo a una carrera que mantiene, al mismo tiempo, su apuesta por ofrecer una experiencia abierta y divertida para todos los participantes.

La participación está abierta a personas a partir de 15 años, sin límite máximo de edad. Las inscripciones, desde 51 euros, pueden realizarse de forma individual, en pareja, por equipos o mediante las nuevas modalidades previstas para empresas en el enlace https://www.desafiodeguerreros.com.es/carreras/p/desafio-mal...

La primera salida tendrá lugar a las 9,00 horas en la playa de Rincón de la Victoria. A partir de ese momento, las diferentes tandas tomarán la salida aproximadamente cada 20 minutos, de manera que los participantes puedan afrontar el recorrido de forma escalonada.

La directora de operaciones de la prueba, Ximena Fernández, ha explicado que la décima edición se ha diseñado con la intención de convertir el aniversario "en una auténtica celebración". "Queríamos que los diez años se notaran y que quienes participen este año encuentren una experiencia renovada", ha dicho.

Según ha expresado, han preparado "nuevos obstáculos y recorridos, una nueva camiseta, nuevas modalidades de participación y muchas sorpresas, pero también hemos querido mantener la esencia que ha hecho que Desafío de Guerreros llegue hasta aquí".

Por último, el edil ha recordado que, "pondrá a disposición de los clubes deportivos locales un total de cien inscripciones gratuitas, con el objetivo de fomentar la participación de deportistas del municipio".