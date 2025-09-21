El rinoceronte celebra en Selwo Aventura su Día Mundial con un mensaje de conservación

Archivo - Sethemba y Akono, de nueve años, y Tayo, de ocho, son tres jóvenes machos adultos que conviven en la Reserva de los Lagos. Los visitantes de Selwo Aventura, cuando realizan el Safari Serengueti, los pueden contemplar a corta distancia. - SELWO - Archivo

El Día Mundial del Rinoceronte se celebra cada 22 de septiembre para recordar que esta especie, una de las más peculiares que habitan en la naturaleza, tiene derecho a seguir existiendo; siendo, además, un excelente aliado del ser humano para promover el equilibrio de los ecosistemas.

Así lo han informado desde los parques Selwo en la Costa del Sol de Málaga en un comunicado, en el que apuntan que cuidar del rinoceronte en cualquiera de sus especies repartidas por regiones de África y el sur de Asia es un deber de todos. El rinoceronte blanco (Ceratotherium simum) es el que vive en Selwo Aventura (parque ubicado en la ciudad de Estepona), y es uno de los menos amenazados. Es también, el segundo animal terrestre de mayor envergadura del planeta.

Sethemba y Akono, de nueve años, y Tayo, de ocho, son tres jóvenes machos adultos que conviven en la Reserva de los Lagos. Los visitantes de Selwo Aventura, cuando realizan el Safari Serengueti, los pueden contemplar a corta distancia.

Este pequeño grupo de rinos forma parte del Programa Europeo de Especies Amenazadas (en inglés EEP, European Endangered Species Program), los conocidos como EEP de la European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).

Eloy Serrano, jefe de Conservación del zoo, explica las mejoras en las que su departamento ha trabajado en estos últimos tiempos: "Hemos ampliado uno de los dormitorios, y arreglado parte del perímetro para proporcionar más altura a la instalación".

Este lunes 22 de septiembre, con motivo del Día Mundial del Rinoceronte, está previsto que los rinos protagonicen las charlas didácticas en el safari (una de las actividades estrella del parque), para hacer honor a este animal en su día.

La vida de los tres rinocerontes africanos en el parque discurre tranquila y apacible, como es propio de una especie preparada para el pastoreo (que evita incendios), particularmente sociable en el caso de la variante de rinoceronte blanco.

Su dieta pasa por comer, aproximadamente, al menos 30 kilogramos de vegetación al día. Los rinos son, además, animales bastante longevos, "su esperanza de vida es de 30 años a incluso algo más", explica el jefe de Conservación del parque.

Hace años que Selwo Aventura consta como zoo involucrado en la colaboración con proyectos liderados por la organización internacional Save The Rhino, que desde 1992 trabaja en la conservación del rinoceronte in situ.

La caza furtiva y desbordada, con sus cuernos como oscuro objeto de deseo (en China y Oriente Extremo se les atribuye cualidades afrodisíacas y medicinales), es la principal amenaza que sufre esta especie, sobre todo en lo concerniente a la rama asiática. El rinoceronte indio (Nepal, Bután, India), así como el de Sumatra en Indonesia y el de Java, son las especies más amenazadas.