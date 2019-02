Rivera critica que Sánchez "no esté haciendo nada" en Cataluña: "Está hipotecado y en manos de los separatistas"

Publicado 21/02/2019 14:55:07 CET

El líder de Cs lamenta que Torra y sus "comandos separatistas" quieran convertir esta tierra en "un territorio sin ley"

MÁLAGA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "no hacer nada" ante los incidentes que se están produciendo este jueves en Cataluña y ha incidido en que el socialista está "hipotecado y en manos de los separatistas".

"Hemos visto imágenes terribles y me pregunto dónde está el Gobierno de España para proteger a los conciudadanos de Cataluña", ha enfatizado Rivera, quien se ha preguntado si Sánchez ha prometido a sus "socios separatistas los escaños para ser otra vez presidente a cambio de que no haga nada y que no haya ley en Cataluña".

A su juicio, algunos "quieren convertir a Cataluña en un territorio sin ley", enumerando los cortes de carreteras, quema de neumáticos y "acosando a los ciudadanos", preguntándose "dónde está el Gobierno de España para proteger a los conciudadanos que sufren esto".

Rivera ha asegurado que no entiende "cómo un Gobierno de España no protege a sus ciudadanos: la principal obligación del presidente es proteger a sus conciudadanos". Así, ha manifestado en Málaga, donde ha recibido el premio 'World Peace & Liberty Award' de la World Jurist Association, que "no hay derecho" a la situación que viven muchos catalanes que "defienden la ley, la cumplen, pagan impuestos y quieren trabajar pero los comandos separatistas de Torra no les dejan".

"SÁNCHEZ NO ESTÁ HACIENDO SU TRABAJO"

Ha afeado a Pedro Sánchez que "no solo no descarta sino que volverá a pactar si puede --tras las elecciones generales del 28 de abril-- y prueba de ello es lo que ocurre hoy en Cataluña sin que el Gobierno haga nada", en referencia a los incidentes que se están produciendo.

Todo ello, ha continuado, con un Gobierno de España "que mira hacia otro lado a cambio del apoyo de los partidos separatistas". "Sánchez no está haciendo su trabajo porque está en manos, hipotecado y prometiendo escaños a cambio de investiduras con separatistas", ha insistido.

"Torra, Puigdemont y Rufián, a cambio de estas actuaciones en Cataluña, están pactando negociar esos 21 puntos con Sánchez e intuyo que también están negociando los indultos a los que puedan ser condenados por el golpe separatista", ha espetado el líder de la formación naranja.

En este sentido, ha exigido al presidente del Ejecutivo central, "como ciudadano de Cataluña, español y precandidato a la Presidencia del Gobierno", que "no siga desprotegiendo a los catalanes, a los ciudadanos". "Hay muchos catalanes hartos, que no puede soportar más esta situación y que cada equis semanas se produzcan este tipo de parones y se impida la libre circulación a los ciudadanos", ha finalizado.