Rodríguez valora datos de las encuestas y destaca que Adelante Andalucía sea la primera fuerza entre los jóvenes

Asegura que la formación "se presenta para ganar" y aboga en relación con los pactos por poner en el centro "a las políticas"

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha valorado "la tendencia al alza" en las últimas encuestas publicadas, donde la formación sería tercera fuerza y ha incidido en la "tendencia muy esperanzadora" de ser "la primera fuerza entre la gente joven". "Ese voto juvenil es para nosotros muy esperanzador y supone una enorme responsabilidad".

A juicio de Rodríguez, "eso señala y es simbólico de que la gente joven no se quiere resignar a vivir sin derechos". "Si hay un objetivo fundamental de esta candidatura es no resignarnos a que la siguiente generación se acostumbre a no tener derecho a un contrato estable, a una educación y sanidad digna y a la posibilidad de, si quiere, quedarse en su tierra", entre otros.

En Málaga, donde ha presentado la candidatura a las elecciones autonómicas de Adelante Andalucía, de la que es número uno por esta provincia, ha afirmado que su formación sabe que "las campañas electorales nos sientan bien", ya que "es la oportunidad que tenemos para contarle a la gente que hay políticas alternativas, rigurosas, cuantificadas y elaboradas con participación" para "los problemas que sufre esta tierra".

"Tenemos cierta tendencia a que nos falte carretera, incluso después de la campaña, para seguir contando propuestas", ha afirmado tras preguntas de los periodistas, valorando, además, que tanto IU como Podemos han sido los grupos parlamentarios que más iniciativas han presentado.

PACTOS

Por otro lado, cuestionada por los posibles pactos tras las elecciones, Rodríguez ha dejado claro que la candidatura "se presenta para ganar" y lo hace, ha dicho, "no por una pose, sino porque hay oportunidades que tienen los pueblos para cambiar su destino y esta es una de ellas, las elecciones".

"Hay una tendencia clara de caída del bipartidismo, también en Andalucía", ha dicho, añadiendo que "hay una tendencia clara a una especie de empate a tres o a cuatro". Asimismo, ha dicho que habrá un "un panorama en que los acuerdos van a estar sobre la mesa como forma de gestionar lo público y eso no tiene por qué ser una mala noticia".

En este sentido, ha añadido que se recuerda de la época de las mayorías absolutas "los peores retrocesos de la historia social de este país", recordando que "cuando gobernaba el PP --en España-- con mayoría absoluta viernes tras viernes nos robaban derechos que nos parecían que era imposible que nos quitaran y que nos costó décadas conseguir".

Así, se ha referido a las reformas laborales, a los "recortes" en servicios públicos o las "leyes que recortaban nuestras libertades públicas también", entre otros. Por ello, ha dejado claro que "la estabilidad de un gobierno no es la estabilidad de sus pueblos y sus gentes".

"En un panorama donde no va a haber estabilidad para ningún gobierno puede que el protagonismo lo tengan las políticas y ese es el papel que nosotros vamos a desempeñar en ese escenario sean cuales sea los resultados. Protagonismo a las políticas y las organizaciones políticas a trabajar en torno a políticas concretas y a implicar a la ciudadanía en la política cotidiana", ha aclarado.

Por ello, ante los pactos, ha incidido que pondrán "en el centro las políticas" y "decir que tiene que haber mínimos de inversión del cinco por ciento en Educación; del siete por ciento en Sanidad y el dos por ciento en Dependencia; además de que es necesaria una ley de emergencia habitacional y pobreza energética; y que es necesario, aunque no es competencia de la Junta pero podemos pelear por ello, conseguir un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

Así, ha lamentado que no ve a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "pelear" por ese aumento del SMI, asegurando que Adelante Andalucía sí peleará por conseguir un aumento del citado salario de 900 euros, al menos, que hay en ese acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado.

"Nosotros vamos a pelear porque eso se consiga", ha dicho, dejando claro que "900 euros es una mierda", ya que una familia "con 900 euros que tiene que pagar facturas de luz, de agua, alquileres tiene dificultades para llegar a fin de mes, pero lo que tenemos es mucho peor".

Al respecto, ha agregado que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el del PP, Pablo Casado, "tengan la cara de decir que la gente corriente humilde, corriente y trabajadora no tiene derecho a cobrar por lo menos 900 euros debería llevarnos a levantar la voz", volviendo a criticar que Susana Díaz no se refiera a este incremento del SMI "y en Andalucía tenemos especial interés en que se apruebe esta medida".