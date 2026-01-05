Romeo Santos y Prince Royce confirman su actuación en Marenostrum Fuengirola el 26 de junio

Cartel anunciador de la actuación de Romeo Santos y Prince Royce en Marenostrum Fuengirola el 26 de junio. - MARENOSTRUM FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Marenostrum Fuengirola (Málaga) confirma una de las actuaciones más esperadas del próximo año con Romeo Santos y Prince Royce en su gira europea "Mejor Tarde que Nunca", el 26 de junio en el escenario principal Unicaja. Los dos nombres más influyentes y determinantes de la bachata y la música latina girarán por primera vez, convirtiendo este evento en un acontecimiento sin precedentes para el género y el público europeo.

Según destacan desde la organización del ciclo de conciertos, el espectáculo promete ser una experiencia única, en la que ambos artistas compartirán escenario para interpretar canciones de su proyecto conjunto, así como los grandes éxitos que han marcado sus carreras individuales y que han llevado la bachata a una dimensión global. Los fans europeos vivirán un espectáculo cargado de emoción, nostalgia y romanticismo, con un repertorio que celebra décadas de éxitos y la evolución de uno de los géneros más importantes de la música latina.

Romeo Santos es considerado una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea. Como líder y compositor principal de Aventura, fue responsable de llevar la bachata desde los barrios de Nueva York hasta los grandes escenarios internacionales, convirtiendo el género en un fenómeno global a principios del siglo XXI.

En su carrera como solista, Romeo ha consolidado un legado histórico con múltiples álbumes número uno, miles de millones de reproducciones digitales y colaboraciones con artistas de talla mundial. Ha batido récords de asistencia en giras internacionales y ha protagonizado conciertos emblemáticos en estadios y recintos icónicos, redefiniendo el alcance comercial y cultural de la música latina.

Conocido como El Rey de la Bachata, el impacto de Santos trasciende generaciones y fronteras, siendo una referencia clave en la evolución del género.

De otra parte, Prince Royce es uno de los artistas latinos más exitosos de su generación y una figura clave en la modernización de la bachata. Desde su debut, ha logrado conectar el género con el pop y los sonidos contemporáneos, conquistando tanto al público latino como a audiencias internacionales.

A lo largo de su carrera, ha acumulado múltiples premios Billboard, Latin American Music Awards y nominaciones a los Latin Grammy, además de una sólida trayectoria en listas de éxitos globales. Su capacidad para reinterpretar la bachata desde una perspectiva fresca y actual lo ha convertido en un referente indiscutible del género en el siglo XXI.

Royce ha realizado giras internacionales con entradas agotadas y mantiene una fuerte presencia en plataformas digitales, consolidándose como uno de los artistas latinos más influyentes a nivel mundial.

"Mejor Tarde Que Nunca" no es solo una gira, sino un encuentro histórico entre dos artistas que han definido el pasado, presente y futuro de la bachata. El tour ofrecerá una producción de alto nivel, momentos exclusivos y una puesta en escena diseñada especialmente para esta ocasión.

MÁS DE CUARENTA DÍAS DE ACTUACIONES

Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y ya cuenta con casi cuarenta días de actuaciones, con una amplia variedad musical, entre los que se encuentran: El Último de la Fila (25 de abril); Fito & Fitipaldis (02 de mayo); Camela (09 de mayo); Paco Candela (15 de mayo); Medina Azahara (22 de mayo); Raule (23 de mayo); y el 'Fulanita Fest' con Chanel, Fangoria, Violeta y Natalia Lacunza (29-31 de mayo).

También estarán Siempre Así (05 de junio); Pablo Alborán (06 de junio); Ignatius Farray (07 de junio); Dani Martín (13 de junio); Salva Reina (14 de junio); Aitana (19 de junio); Manu Sánchez (21 de junio); Romeo Santos y Prince Royce (26 de junio); La Oreja de Van Gogh (27 de junio); El Monaguillo (28 de junio); Pablo López (03 de julio); Dani Fernández (04 de julio); Sting (13 de julio); Alejandro Sanz (24 de julio); Los Delinqüentes (25 de julio); y Operación Triunfo (31 de julio).

Además, están confirmadas las actuaciones de Hombres G (01 de agosto); 'Vibras' con Nicky Jam, Kapo y María Becerra (02 de agosto); Underworld (08 de agosto); Gipsy Kings (09 de agosto); Lola Índigo (14 de agosto); Antonio Orozco (15 de agosto); Mago Orbit (16 de agosto); el festival 'Luna Sur' con Ultraligera y más por confirmar (18 de agosto); Galván Real (21 de agosto); La Plazuela (22 de agosto); Cantajuego - Tallarín (23 de agosto); y el festival de heavy 'Sun and Thunder' (27-29 de agosto).