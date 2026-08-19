Ronda (Málaga) celebrará sus LII Galas Folclóricas con apoyo de la Diputación en la previa de su Feria

La diputada provincial María del Carmen Martínez, y la concejala delegada municipal de Fiestas, Rebeca Muñoz, participan en la presentación del 52 Festival Folclórico Internacional 'Las Galas' de Ronda. - DIPUTACIÓN

RONDA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Ronda celebrará su LII Gala Folclórica Internacional, conocida popularmente como Las Galas Folclóricas, como es tradición, en la previa a su Feria y Fiestas de Pedro Romero, concretamente, del 28 al 30 de agosto, en el Auditorio Blas Infante.

El Convento de Santo Domingo ha acogido este miércoles la presentación del evento impulsado por la Asociación Cultural Folclórica Abul Beka y los Coros y Danzas de Ronda, con el apoyo de la Diputación de Málaga y la Fundación Unicaja.

Por ello, al acto han asistido la diputada provincial, la rondeña Mari Carmen Martínez; y Antonio Lasanta, por parte de la citada fundación; junto con Manuel García, de esta asociación; y la concejala de Fiestas, Rebeca Muñoz.

Este 2026, las Galas Folclóricas contarán con grupos procedentes de India, Francia, México e Isla de Pascua, además de Cáceres. España también estará representada, como es habitual, por Ronda, por sus Coros y Danzas. García explicó que por motivos ajenos a la organización, Turquía no participará finalmente en el evento, tal y como se había anunciado por parte de la organización.

El jueves, 27 de agosto, será la inauguración oficial, a las 20,00 horas, en la plaza del Socorro, y, posteriormente, habrá una velada en la plaza Teniente Arce, donde se instalará un servicio de barra a beneficio de la Real Hermandad de la Virgen de la Cabeza.

"Todos los asistentes tendrán la oportunidad de bailar con los grupos y aprender desde la danza un poco más de su cultura", ha destacado García.

Los grupos también participarán en la Misa Folclórica que se desarrollará en la Colegiata de Santa María el 30 de agosto y en la Cabalgata de la Feria, el 1 de septiembre.

Por días, el viernes 28 de agosto actuarán Isla de Pascua, Ciudad Real, México y Ronda; el sábado 29 de agosto, Francia, India, México y Ronda; y el Domingo, los Coros y Danzas de Ronda, junto con todos los grupos participantes que ofrecerán actuaciones adaptadas a estas galas.

En cuanto a las entradas, éstas ya están a la venta en el establecimiento Hispania Flamenco, al precio de siete euros cada gala. Se ha vuelto a habilitar un bono, de 15 euros, para las tres jornadas. Las entradas también se pueden adquirir desde dos horas antes de cada día en el Auditorio.

Martínez ha reiterado la apuesta de la Diputación por este evento y, además, por llevarlo a los pueblos de la Serranía, ya que los grupos visitarán este año Montejaque, Benaoján, Arriate, Jimera de Líbar, Gaucín, Algatocín y Cartajima.

"La Diputación seguirá apoyando este evento que no solo se queda en Ronda, sino que se extiende por la Serranía, llevando así sus culturas a la comarca", ha señalado.

Por su parte, Lasanta ha añadido que "lo importante de las Galas es también que suponen un encuentro de culturas que lanza un mensaje de paz, concordia y solidaridad", mientras que la concejala de Fiestas ha hecho un llamamiento a la participación.