Ronda (Málaga) facilitará gafas homologadas para ver el eclipse desde la Alameda del Tajo

El delegado municipal de Turismo del Ayuntamiento de Ronda, Angel Martínez, y el presidente de la Asociación Astronómica de Ronda 'Abbás Ibn Firnás', Antonio Acedo. - AYUNTAMIENTO DE RONDA

MÁLAGA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Ronda (Málaga) ha anunciado este miércoles que situará un estand en la Alameda del Tajo, en el Paseo de Los Ingleses, para disfrutar este 12 de agosto del eclipse de sol que podrá contemplarse al 94% en esta parte de la Península Ibérica y ha confirmado que se entregarán gafas homologadas de forma gratuita.

En este encuentro se llevarán a cabo actividades de divulgación en colaboración con la Asociación Astronómica de Ronda 'Abbás Ibn Firnás' con el objetivo de que la observación se haga de forma segura.

El delegado municipal de Turismo de Ronda, Angel Martínez, acompañado del presidente de esta asociación, Antonio Acedo, ha señalado que la Alameda será un sitio "privilegiado" para vivir el momento y ha destacado que "cualquier parte de la cornisa del Tajo permite ver el eclipse en condiciones óptimas".

En dicho punto estarán también integrantes de la asociación astronómica, que llevará el nombre de 'Paco Marín' en recuerdo al desaparecido profesor y miembro de esta entidad.

"Se dará divulgación sobre qué son los eclipses, se realizarán algunas actividades y se verá el eclipse por proyección como la forma más segura de observarlo", ha explicado Acedo.

El fenómeno esta previsto que comience en torno a las 19,43 horas y que finalice sobre las 21,30 horas, siendo el momento máximo de ocultación a las 20,38 horas.

El delegado de Turismo ha recordado que desde el Ayuntamiento, con la colaboración de Cruz Roja y su presidente en Ronda, Antonio Lasanta; se organizó una conferencia para ofrecer información sobre estos fenómenos que se podrán observar tanto este año como los dos venideros, gracias a la conferencia ofrecida por el científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Jesús Fernando Barbero.

Martínez ha recordado que el eclipse del 12 de agosto de 2026 será un eclipse total y, por tanto, "un momento aún más único". "Se espera que, tal y como ha ocurrido con el eclipse de este año en zonas como Zaragoza donde será completo, sean muchos los visitantes que lleguen por ese motivo a la ciudad", ha concluido.