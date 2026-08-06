Ronda trabaja en una alternativa a los fuegos artificiales de la Feria para seguir indicaciones de la Junta

Archivo - Fuegos artificiales en una imagen de archivo. - AYTO DE MÁLAGA - Archivo

RONDA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ronda (Málaga) ha anunciado que va a seguir las indicaciones de la Junta de Andalucía en relación con el uso de cualquier tipo de material pirotécnico ante el alto riesgo de incendios que existe en la actualidad por las altas temperaturas y trabaja en una alternativa de cara a la Feria y Fiestas de Pedro Romero.

Así, desde el Ayuntamiento de Ronda han explicado en un comunicado que la Delegación de Fiestas se encuentra estudiando distintas alternativas a los tradicionales fuegos artificiales con los que se suele abrir la Feria y Fiestas de Pedro Romero tras la cabalgata y el encendido de la portada y del alumbrado del recinto ferial 'Ángel Harillo'.

"La prioridad es evitar cualquier situación que pueda desencadenar un incendio y poner en peligro a las personas y al entorno natural dadas las circunstancias este año en el que hay mucha vegetación a causa de las intensas lluvias del pasado invierno y su extrema sequedad provocada por las continuas olas de calor que está sufriendo España en este verano, tal y como ha comunicado al Consistorio rondeño la delegación del Gobierno Andaluz en Málaga", han detallado.