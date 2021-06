Rozalén arranca este viernes en Málaga su gira más esperada

MÁLAGA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante albaceteña María Rozalén arranca este viernes, 4 de junio, su nueva gira en el auditorio municipal de Málaga, la más esperada tras el parón motivado por la pandemia de la COVID-19 y donde, junto a su banda, presentará su álbum 'El árbol y el bosque', el cuarto de estudio.

Aclamado por público y crítica se trata, seguramente, del trabajo más introspectivo de la cantautora, considerada uno de los principales referentes en el género de la canción pop y de autor. De este álbum se extraen composiciones brillantes y enérgicas como 'Este Tren' o 'El día que yo me muera', temas de marcado corte social como 'Loba' o 'La Línea' y, por supuesto, cantos feministas como 'El paso del tiempo' o 'Que no, que no' (Goya a 'Mejor Canción Original').

También 'Y Busqué', uno de los temas centrales del disco; canción que resume el concepto del disco: "Es un viaje interior, un intento de búsqueda de respuestas al sentido de las cosas, de la vida, un 'por qué estoy yo aquí'. Al final la respuesta se hace clara en soledad. Siempre buscamos fuera lo que nace dentro...", explica la propia artista.