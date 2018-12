Ruiz Espejo (PSOE) anima a participar en las urnas y dice que "es bueno" asentar el sistema democrático y los avances

Publicado 02/12/2018 14:17:54 CET

El candidato socialista al parlamento andaluz y secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha animado a la participación en estas elecciones autonómicas y ha considerado que "es bueno asentar el sistema democrático y los avances que hemos tenido en la democracia", esperando "que el resultado electoral permita seguir la senda de la estabilidad en Andalucía".

Ruiz Espejo, que ha ejercido el derecho a voto en Antequera (Málaga), ha deseado que "sea un día en el que las votaciones discurran con total normalidad".

"Es importante participar en la votación y creo que es bueno para nuestra tierra asentar el sistema democrático y los avances que hemos tenido en la democracia y que nuestra sociedad se fundamente en los principios de libertad y justicia social, que es el derecho que puede ejercer la ciudadanía para elegir a quiénes tienen que ejercitar esa tarea desde la responsabilidad de gobierno", ha dicho.

Ha manifestado que "durante toda la campaña las sensaciones que hemos percibido de afecto, cercanía, respaldo a nuestras iniciativas nos pueden dar un buen apoyo, todas las encuestas lo han dado también en comparación al resto de formaciones políticas".

Asimismo, ha recordado que los socialistas "ya advertimos que la radicalización de la ultraderecha no nos parecía buena para una sociedad democrática y plural como la andaluz, eso nos ha preocupado. Esperamos que no tengan el respaldo ciudadano porque no es bueno para la sociedad en la que vivimos", ha señalado en un comunicado.

Ha destacado que el PSOE tiene en los colegios electorales "un número importante de interventores y apoderados", a los que ha agradecido "su trabajo para que todo discurra con normalidad y que no haya ningún problema en el proceso electoral". Así, ha indicado que se desplazará a algunos colegios y seguirá la jornada desde la sede provincial del partido.

Asimismo, el candidato por Málaga al Parlamento de Andalucía y portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, ha hecho un llamamiento a todos los malagueños "para que participen y decidan el futuro que quieren para ellos y para sus hijos". "Si queremos fortalecer la democracia la única manera es participando", ha asegurado.

Conejo ha ejercido su derecho al voto en el colegio público Clara Campoamor de Málaga capital y ha asegurado que es "un orgullo votar en un colegio dedicado a esta mujer que hace 87 años consiguió el voto para las mujeres en este país", ha afirmado.

"El voto nos iguala a hombres y mujeres, nos iguala a estudiantes y a mayores, nos iguala a parados y empleados, nos iguala a trabajadores y a ricos. El voto es el poder que tenemos para cambiar y transformar la sociedad", ha señalado.

"Hoy vamos a decidir el futuro de Andalucía, vamos a decidir nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Hoy vamos a decidir qué educación, qué sanidad, qué dependencia y qué empleo queremos para los próximos años", ha dicho.

Por su parte, el portavoz socialista y candidato a la Alcaldía de la capital, Daniel Pérez, también ha animado a los malagueños a participar en estas elecciones andaluzas "en las que nos jugamos mucho". "Estamos seguros de que la ciudadanía va a responder claramente y saldrá a votar porque Málaga tiene ante sí una oportunidad muy importante que no puede desaprovechar", ha dicho.

Ha esperado que la jornada transcurra con total normalidad la ciudad y ha insistido en animar a la ciudadanía a ser "parte esencial de este proceso electoral", asegurando que "la mejor de las maneras es mediante nuestro voto".