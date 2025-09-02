Sabor a Málaga impulsa la Fiesta del Boquerón Victoriano de Rincón de la Victoria con una feria de productos

El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria durante la presentación de la Fiesta del Boquerón Victoriano que se celebrará en la localidad. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La Fiesta del Boquerón Victoriano de Rincón de la Victoria (Málaga), declarada de Singularidad Turística Provincial, celebra una nueva edición del 9 al 14 de septiembre con degustaciones gratuitas, una extensa red de restaurantes adheridos y demostraciones de cocina impulsadas por la marca Sabor a Málaga de la Diputación, que también organiza una feria de productos agroalimentarios en la plaza Al-Ándalus durante el fin de semana.

Así lo ha dado a conocer este martes el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, junto al concejal de Turismo del municipio, Antonio José Martín, y algunos de los chefs y productores que participarán en el evento.

Salado ha adelantado que, como novedad de este año, el sábado 13 por la mañana se realizará una recreación de la tradicional salida del copo y se ofrecerá a los asistentes un desayuno marengo como el que tradicionalmente tomaban las familias del mar. Para ello, se cuenta con la colaboración del Club de Remo de La Cala del Moral.

Las demostraciones culinarias servirán para mostrar que el boquerón es un producto versátil que se puede degustar de forma tradicional y también como plato de alta cocina. Se celebrarán en el restaurante Lacaliza a partir de las 20.30 horas, a excepción del viernes 12 de septiembre, que serán en la plaza Al-Ándalus en el marco de la Feria Sabor a Málaga.

La Fiesta del Boquerón vuelve a reunir a reconocidos cocineros de toda Andalucía. Así, en el acto inaugural del martes 9 participará Xanty Elías, del restaurante onubense Finca Alfoliz, que cuenta con una estrella Michelin Verde por su proyecto gastronómico sostenible. Además, esta edición destaca también por tener un perfil de cocina internacional, con un cocinero italiano y otro colombiano, ambos afincados en Málaga.

Las demostraciones no se quedarán en la cocina e incluirán también la coctelería de autor elaborada con productos malagueños y el sello de Sabor a Málaga.

La presentación de los 'showcooking' correrá a cargo de la actriz y presentadora Laura Río. Maridará los platos la formadora en Vinos de Málaga Mari Ángeles Henares, profesora de la Escuela de Hostelería de Benahavís, y las armonías de aceite vendrán de la mano de Javier Vázquez, maestro de almazara y experto en oleocultura.

Las personas interesadas en asistir a estos encuentros pueden inscribirse en la plataforma Eventbrite o en la Oficina de Turismo de Rincón de la Victoria a partir de las 12.00 horas de estre próximo miércoles 3 de septiembre.

RED DE RESTAURANTES

La red de restaurantes adheridos al evento cuenta este año con 43 establecimientos de toda la provincia, dos más que el año pasado: 13 de Rincón de la Victoria, 26 del resto de la provincia (19 de ellos de Málaga capital), y también cuatro de Madrid.

"La red de restaurantes nos permite promocionar nuestra gastronomía y nuestro destino más allá de la provincia de Málaga", ha destacado el presidente.

Desde este viernes, 5 de septiembre, estos restaurantes elaborarán y ofrecerán, a precios que oscilan entre los 2,5 y los 24 euros, recetas que se recogerán en un recetario que edita el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y que se presenta en Fitur con una tirada de 500 ejemplares. El recetario de este año será ya el octavo.

MIL KILOS DE BOQUERONES

Y, como todos los años, habrá degustaciones gratuitas de boquerones en numerosos restaurantes del municipio. Este año serán 63, todos identificados por un distintivo en la entrada, y las degustaciones serán los días 12, 13 y 14 de septiembre en horario de 13.00 a 14.30 y de 20.30 a 22.00 horas.

En total, se repartirán mil kilos de boquerones, contando los que se ofrecerán en el marco de la Feria Sabor a Málaga en la plaza Al-Ándalus.

Aquí, como en años anteriores, habrá una carpa solidaria donde se podrán degustar boquerones en vinagre de forma gratuita, en el mismo horario que en los restaurantes, por la compra de bebidas a favor de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Rincón de la Victoria.

La Fiesta del Boquerón Victoriano de Rincón de la Victoria se inaugurará el viernes 12 a las 11.30 horas, y permanecerá abierta al público hasta el domingo 14.

Participarán 32 productores de toda la provincia que ofrecerán a vecinos y visitantes lo mejor de la despensa malagueña: aceites, vinos, café, cerveza artesana, chacinas, quesos, repostería, mieles, pan, chocolate artesanal, ajoblanco, espirulina y productos elaborados como croquetas, entre otros.

La feria contará con un amplio programa de actividades como catas, degustaciones, talleres, presentaciones de productos y actividades musicales y lúdicas para todas las edades.

Así, se celebrarán demostraciones de cocina de restaurantes locales; el primer concurso popular de boquerones en vinagre; un taller de elaboración artesanal de queso ofrecido por Cabraline; otro de cocina y repostería para celiacos impartido por Celi Ali; el ya clásico taller de repostería infantil de Las Delicias de Mi Noe; los conciertos de los grupos Abelito Terrones, Money Makers y Hakuma Matata y el teatro de títeres de Peneque el Valiente.

Además de la Diputación a través de Sabor a Málaga, colaboran con la Fiesta del Boquerón Victoriano GastronÓmico, ACERV, la Universidad de Málaga, Eurotoques, Amuco, Artcua, La Carta Malacitana, Mahos, Gastroarte, la Academia Gastronómica del Málaga, AOVE Spain, la Asociación de Cocineros de Parados y Tecnyhostel.