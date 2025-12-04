Sabor a Málaga inaugura su Gran Feria en el Parque de Málaga con la visita de más de 500 mayores de la provincia

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha inaugurado junto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la Gran Feria Sabor a Málaga, un evento que anualmente se celebra en el Paseo del Parque de la capital. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha inaugurado este jueves, junto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la Gran Feria Sabor a Málaga, un evento que anualmente se celebra en el Paseo del Parque de la capital y que estará abierta hasta el martes 9 de diciembre. Además, se trata el día dedicado a los mayores de la provincia, por lo que no solo se desplazan 500 mayores desde distintos puntos de la geografía malagueña, sino que el programa de actividades gira en torno a ellos.

Salado ha destacado "que esta XIV edición bate récords de participación con un total de 120 productores, llegados de 45 municipios de la provincia y que mostrarán la rica despensa de nuestros pueblos con más de 2.000 productos artesanales, junto a las propuestas culinarias de siete restaurantes". Todo ello en un horario de 11 a 21 horas.

"Esta primera jornada es un merecido homenaje a nuestros padres, madres y abuelos, una generación luchadora y trabajadora que hoy merece disfrutar, ser reconocida y admirada y que con su emprendimiento ha sabido mantener la cultura y las tradiciones de nuestros pueblos", ha expresado Salado.

Salado ha añadido, que durante estos seis días de feria, se espera que más de 3.000 mayores visiten esta Gran Feria de Sabor a Málaga y disfruten de las distintas actividades programadas, como cocinados en directo, degustaciones, actuaciones musicales, así como una visita dirigida desde la Delegación de Mayores, que les llevará a la calle Larios y los exteriores de la Catedral para ver el alumbrado y del ambiente navideño de la capital.

Tras estas palabras, el presidente Francisco Salado ha recibido a los ganadores de los Premios a los Mejores Quesos de Cabra de la Provincia y los Mejores Vinos con DO Málaga y Sierras de Málaga, cuyos certámenes se celebraron los pasados 7 y 22 de noviembre, respectivamente.

A este acto han asistido las queserías El Arquillo, Montes de Málaga, Crestellina, Santa María del Cerro, El Pastor del Valle y Cabraline, quienes han recibido los trofeos y diplomas conmemorativos por cada una de las seis categorías a concurso.

De igual modo, las bodegas Nilva Enoturismo, Málaga Virgen, Dimobe, Huerto de la Condesa y Bentomiz también han recogido sus respectivos galardones, unas distinciones que vienen a reconocer el fruto de un trabajo bien hecho y de calidad.

En este sentido, Salado ha recordado que hasta hace dos días ha estado abierta la convocatoria para participar en los Premios a los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra de la Provincia, cosecha 2025-2026, y espera que en los próximos días haya nuevos reconocimientos que celebrar.

Seguidamente, el presidente de la institución supramunicipal se ha dirigido hasta el Paseo del Parque, donde ha recorrido sus 800 metros para agradecer a cada uno de los 120 productores y siete empresas de restauración participantes, su buen hacer artesanal y su compromiso con el sello agroalimentario.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Desde la primera hora de la mañana, en esta primera jornada de la Gran Feria, Sabor a Málaga ha contado con una amena programación para todos los públicos. A las 11 horas, el programa de radio en directo 'Tarde para Todos' dirigido por el periodista Julio Melgarejo, ha recogido las impresiones y las bondades de los productores y productos que estarán presentes este año entre los puestos del Paseo del Parque.

A las 12 horas, el auditorio del Eduardo Ocón, ha acogido las actuaciones de los participantes de la última edición de 'La Mayor Estrella', el concurso de talentos que ha celebrado la Diputación por toda la provincia con personas mayores de 65 años como protagonistas.

Tras la inauguración oficial, a las 14 horas se ha llevado a cabo una degustación gratuita de Malcocinado, donde varios voluntarios procedentes del municipio de Yunquera han preparado este delicioso y tradicional plato de la Sierra de las Nieves, también típico en la Serranía de Ronda.

La tarde continuará con un gran sorteo popular para los mayores de nuestros pueblos y posteriormente, a las 16.15 horas, el escenario de Sabor a Málaga recibirá a varios chefs, muy televisivos y asiduos también de las redes sociales, que nos hablarán de sus comienzos en este sector y compartirán sus recetas más populares.

A las 16.30 horas, subirá al escenario la gran zambombá flamenca de los Hermanos Ortigosa, deleitando así a nuestros mayores y todos los visitantes que se acerquen a disfrutar y degustar la Gran Feria Sabor a Málaga.

Como cada año, una provincia española con gran tradición gastronómica protagonizará una de las jornadas de la feria. Este viernes 5 de diciembre será el turno de Zamora, que desembarca en Málaga con su sello 'Zamora es Calidad'. Habrá degustaciones de sus productos más característicos, una presentación de la nueva edición del evento quesero Fromago 2026, y un mano a mano gastronómico entre los chefs Santi Vicente y Diego Gallegos.

El día concluirá con un espectáculo del ilusionista Miguel de Lucas, que protagonizará 'Zamora bajo el eclipse', una propuesta escénica inspirada en el evento astronómico de 2026.

El sábado 6 de diciembre arrancará con el teatro infantil Peneque el Valiente, seguido de talleres para los más pequeños sobre miel, aceite y pan, además de un curso de quesos malagueños maridados con vinos locales.

La tarde estará marcada por la zambombá flamenca de Rocío Alba y un recorrido por los sabores navideños a cargo de las reposteras Mayte Sánchez y Dora Ortiz. La jornada incluirá también una mesa sobre nutrición deportiva con el Club Deportivo Málaga 91 y una demostración de aperitivos festivos del chef Elías Tang.

La programación dominical se centrará en talleres gastronómicos. A primera hora, los niños podrán participar en un taller de repostería y depositar su carta a los Reyes Magos en el buzón mágico de Sabor a Málaga.

El almuerzo será de hamburguesas elaboradas con productos locales, seguido de un taller en directo de pan artesano a cargo de Miguel Urbaneja y un recorrido por las mejores chacinas malagueñas. La tarde culminará con una cata de cervezas artesanas de la provincia.

Uno de los días señalados será el Día de la Juventud en la Gran Feria Sabor a Málaga, que será el próximo lunes 8 de diciembre. Durante esta jornada habrá degustaciones, y los jóvenes asistentes podrán inscribirse en un lugar habilitado para ello para recoger regalos, entradas para museos y degustaciones gratis.

Asimismo, el lunes estará dedicado al arte del corte de jamón, con el Gran Concurso de Cortadores de Jamón Popi, clasificatorio para la final de Barcelona 2026. También se impartirá un taller para aficionados y se ofrecerán cientos de raciones solidarias.

La jornada vespertina contará con un concierto gratuito del grupo 'Nohe', finalista del concurso Emmerge Málaga y Encarni Navarro. Asimismo, los jóvenes podrán participar en un concurso de cocina amateur y el desafío interactivo del Málaga CF con premios y sorpresas.

Martes, 9 de diciembre. Clausura entre gastronomía y cultura La feria cerrará el martes con la Pasarela de Novedades de los Productores Sabor a Málaga, donde se presentarán los productos que marcarán tendencia en 2026. La voz vibrante de la soprano Gema García Marín, maridando voz y vinos malagueños.

Habrá una mesa redonda sobre gastronomía y redes sociales, un almuerzo-homenaje a blogueros y creadores de contenido, actuaciones con sentido solidario a cargo de Castañuelas Rosas y la gran tarde flamenca de María Cortés.

El punto final llegará con el monólogo humorístico de La Xenon, que clausurará oficialmente una feria que cada año atrae a miles de personas.