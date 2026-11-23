El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, en Málaga en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía, - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, ha advertido de "la pérdida de credibilidad y confianza" con una "de las joyas de la corona" como el transporte ferroviario, a raíz de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), y ha asegurado si es elegido senador del PP por la provincia de Málaga tendrá que viajar asiduamente a Madrid y lo hará en avión: "Con esto no quiero lanzar un mensaje catastrofista a la opinión pública, es algo de seguridad".

Así lo ha señalado Salado que ha participado este lunes en Málaga en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía, donde ha criticado que el Gobierno "no ha estado a la altura de los problemas que tiene la provincia de Málaga con la movilidad y, sobre todo, a la altura de cómo ha tenido que afrontar estos trágicos accidentes que ha costado la vida a 115 personas", desde el punto de vista como Gobierno y desde el punto de vista como persona, como humano".

"Una cosa es la responsabilidad, de gestión, y otra cosa es la responsabilidad como personas", ha dicho, al tiempo que ha sostenido que "tenemos que estar a esa altura de una sociedad que arropa a las personas que lo están pasando mal. Y en ese momento de ese accidente el Gobierno no lo ha estado".

A juicio de Salado, "llueve sobre mojado": "Durante estos ocho años Málaga ha sido maltratada en muchos aspectos, pero en el apartado de la movilidad especialmente maltratada". "No ha habido una planificación para buscar la solución a los problemas de movilidad que tiene actualmente la provincia, desde el punto de vista ferroviario, desde el punto de vista de carretera, en cualquier sentido".

"No ha sabido --el Ejecutivo-- planificar y abordar y lanzar un mensaje de esperanza a la sociedad malagueña" de que está planificado, estudiado, comprometidos los presupuestos y un plazo de ejecución, ha incidido.

Salado ha opinado que ha sido porque "no hay voluntad política" no porque no estén los estudios o no haya recursos económicos, al tiempo que ha advertido de que "para otros territorios de España sí lo ha habido". "Llueve sobre mojado", ha reiterado.

En este punto, ha recordado el trágico accidente de Adamuz, ocurrido en enero, que "nos pudo pasar a cualquiera en la fecha, estábamos ya con Fitur a las puertas y ahí podíamos haber ido cualquiera de los que estábamos aquí".

"Esto es una ruleta rusa lo que está ocurriendo con la alta velocidad", ha agregado Salado, que, además, de los accidentes ha recordado los problemas también con el talud de Álora (Málaga). "No ha habido planificación, no hay planificación y, sobre todo, lo que ha habido es una dejación de funciones por parte del Gobierno de España en una tarea, como yo digo, invigilando, que es el mantenimiento de la infraestructura", ha dicho.

Salado ha incidido en que "aquí todos tenemos responsabilidades políticas y hay que ponerle cariño, dinero y empeño al mantenimiento de la infraestructura", ya que "no solo hay que ejecutar nuevas infraestructuras, que también porque las que hay ahora actualmente están saturadas, sino las que hay mantenerlas".

"PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD"

En este punto, el presidente de la Diputación ha advertido de "la pérdida de credibilidad, de confianza", en una "de las joyas de la corona que ha sido nuestro transporte ferroviario".

Además, ha criticado los problemas de las líneas ferroviarias, porque es una "dejación de funciones total, más en Andalucía". "Hay que recuperar esa confianza del usuario y el turista que nos visita", asegurando que "va a ser muy complicado", ha apostillado.

Por otro lado, ha añadido que con la gestión ferroviaria "hemos visto que el Ministerio no ha estado a la altura": "Espero que esto se aclare tarde o temprano, primero por confianza democrática, por dar tranquilidad también a las familias de las personas fallecidas que necesitan saber la verdad y que, aunque no van a poder recuperar a sus familiares fallecidos, por lo menos que los responsables por acción o por omisión paguen", ha abundado Salado.

Ha añadido que el ministro Óscar Puente "tenía que haber dimitido desde el primer accidente", que fue el de Adamuz y no hacerlo después del de Urda, y ha señalado que "a lo mejor hubiésemos evitado esos muertos, porque si hubiese entrado un ministro más responsable, un equipo más responsable, que hubiese estado haciendo las cosas como se tienen que hacer, se hubiese evitado ese sufrimiento que hemos tenido con Urda". "Ahora lo ponen como un héroe, pero este señor no ha sido digno del cargo que ha ostentado como ministro de Fomento", ha añadido.

Cuestionado por la primera medida que tiene que hacer el nuevo Ejecutivo, ha señalado que "lo primero que tiene que hacer es una auditoría integral del estado técnico que tiene actualmente la línea Málaga-Madrid" y después "hacerlo urgentemente".

"Hacer todas las obras necesarias urgentemente, una obra de emergencia, para recuperar la seguridad, que es lo primero, la credibilidad y que funcione con normalidad lo que fue un orgullo del transporte en España y que todo el mundo nos miraba con envidia de que nuestra red ferroviaria era la mejor del mundo" y ha lamentado que, ahora, "es todo lo contrario, es la peor del mundo".

Por otro lado, Salado ha hablado de las pérdidas que suponen mantener la línea de alta velocidad temporalmente cerrada, que Turismo Costa del Sol ha cifrado en unos 185,6 millones y unos 1.974 empleos afectados, a lo que se suma las pérdidas tras el accidente de Adamuz y las obras del talud de Álora: "Llueve sobre mojado, perjuicios enormes y el Gobierno insensible sin hacer absolutamente nada. Hay que recuperar esa credibilidad", ha apostillado.

Así, ha dicho que al Gobierno que llegue, que "espero sea el de Alberto Núñez Feijóo", "vamos a darle tiempo para recuperar la confianza, para recuperar todos los servicios públicos, porque es lo primero que hay que hacer en España", que "están todos con una falta de credibilidad enorme, de mantenimiento".

"Donde hay que centrarse es en la recuperación de la seguridad de la vía entre Málaga-Sevilla-Madrid", aunque "hay más cosas, como el Cercanías", donde, ha dicho, "no ha habido ningún accidente, pero en el último mes ha habido 150 incidencias, prácticamente, en una semana". Al respecto, también ha lamentado "los incumplimientos" del Ejecutivo con el Cercanías en la provincia, frente a otros sitios de España, como los Rodalíes.

"Aquí no se gobierna pensando en el interés general, sino en el interés particular de que quiero sustentar el poder, quiero mantenerme en el poder a toda costa y para eso pago prebendas a otros territorios y a otros partidos". Eso no es digno de un presidente del Gobierno ni de ningún cargo público", ha dicho.

Por último, ha incidido en que "los ciudadanos merecen el respeto y el apoyo de los servidores públicos, de este caso los responsables políticos, independientemente de que hayan votado", ha concluido.