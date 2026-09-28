Salado destaca en Málaga la "visión para dar solución problemas de la sociedad" en foro 'Mujeres que Cambian el Mundo'

Cuarto Foro 'Mujeres que Cambian el Mundo', en Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga ha acogido este lunes la cuarta edición del foro 'Mujeres que Cambian el Mundo', un encuentro que ha reunido a mujeres referentes de distintos ámbitos para compartir sus historias de resiliencia, liderazgo, compromiso e impacto social y en la que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado "la visión de las mujeres para dar soluciones a los problemas de la sociedad".

En ese sentido, y bajo el lema 'Mujeres reales, impacto real', la jornada organizada por la revista 'Mujeres a Seguir' con el patrocinio de la institución provincial y Fundación Unicaja, se ha centrado no solo en los éxitos y reconocimientos de sus protagonistas, sino también en las experiencias personales que hay detrás de ellos, las dificultades afrontadas, las decisiones tomadas y su capacidad para generar oportunidades y cambios en la sociedad.

El foro ha contado, entre otras participantes, con la parasurfista, jurista, conferenciante y creadora de contenido Sarah Almagro; la fundadora de la Fundación Ana Bella, Ana Bella Estévez; la cirujana Carmen Hernández, con experiencia en cooperación sanitaria internacional, y Vicky Bendito, defensora de los derechos de las personas con discapacidad y enfermedades raras.

Salado se ha referido a las participantes como "mujeres que han aprendido de las caídas y de las dificultades, sin dejarse vencer y de ese aprendizaje conseguir soluciones a los problemas de la sociedad" y ha destacado que el encuentro "pretende contribuir a la visibilidad del talento femenino y a la generación de referentes para mujeres y niñas de la provincia, especialmente en los municipios de menor población".

A lo largo de la jornada se han abordado cuestiones relacionadas con la igualdad, la inclusión, la educación, el emprendimiento, la superación personal y la presencia de mujeres en sectores en los que tradicionalmente han tenido menor visibilidad. Las participantes han compartido experiencias vinculadas, entre otros ámbitos, a la lucha contra la violencia machista, el deporte adaptado, la cooperación sanitaria y la inclusión de las personas con discapacidad.

En la apertura del encuentro han participado la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez, y la responsable de Acción Social e Investigación de Fundación Unicaja, Ana Cabrera.

La programación ha incluido la grabación en directo de un episodio del podcast 'MAS que Decir', con Sonia Díez, un espacio sobre emprendimiento con propósito en el que han participado María Lavao, Soraya Pujol, Mafalda Soto, Alicia Cueto y María José Santos, y la mesa 'Pioneras en un mundo de hombres', con la directora de orquesta y compositora Silvia Olivero, la piloto de helicóptero Irene Rivera y Mari Carmen Navas, vicepresidenta de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.