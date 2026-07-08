Salado valora reacción de alcaldes tras la sequía y aplaude que destinen a obras hidráulicas el 23% de la Concertación

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y la vicepresidenta de Atención al Municipio, Francisca Carracuel, en rueda de prensa - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha valorado la reacción de los alcaldes de la provincia tras los últimos años de sequía y ha aplaudido que los municipios hayan solicitado destinar a actuaciones hidráulicas 9,5 millones de euros del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de 2027, conocido como Concertación.

Esta cifra supone el 23% del plan, por encima del mínimo obligatorio del 20% reservado inicialmente para programas del ciclo integral del agua.

Salado ha presentado este miércoles, junto a la vicepresidenta de Atención al Municipio, Francisca Carracuel, la Concertación de 2027, que estará dotada con 41,2 millones de euros y que está previsto aprobar de manera inicial en el próximo pleno de este mes de julio.

El plan permitirá impulsar en torno a 4.000 actuaciones en los 86 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, en las dos entidades locales autónomas, Bobadilla-Estación y Estación de Gaucín-El Colmenar, y en las localidades de Nerja y Torrox.

Salado ha explicado que, aunque la Diputación había reservado inicialmente 8,18 millones de euros para programas del ciclo integral del agua, los municipios han solicitado actuaciones por 9,5 millones, lo que supone un incremento del 10,5% respecto a los 8,6 millones invertidos el año anterior.

"Esta cifra demuestra su compromiso y su concienciación con un tema vital para el desarrollo de todas y cada una de las comarcas de nuestra provincia", ha añadido.

Con la inversión prevista en materia de agua, el próximo año se repararán 6.509 metros lineales de tuberías de alcantarillado, se sustituirán 22.325 metros lineales de tuberías de abastecimiento, se comprarán 3.504 contadores con telelectura y se instalarán más de 300 placas de energía solar fotovoltaica para el suministro eléctrico en estaciones de bombeo, entre otras actuaciones.

Entre las actuaciones previstas destacan las mejoras en las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento en Archidona y Colmenar, con unos 300.000 euros cada una, así como la sustitución de tuberías de fibrocemento en Alameda, Álora, Benadalid, Cuevas Bajas, El Borge, Igualeja y Montecorto, que suma 707.000 euros.

De igual modo, Salado ha destacado que la Concertación es "la gran herramienta de cooperación provincial para que nuestros pueblos puedan seguir invirtiendo, prestando mejores servicios y atendiendo las necesidades reales de sus vecinos".

En este sentido, ha recalcado que el programa permitirá desarrollar alrededor de 4.000 actuaciones de todo tipo, desde el arreglo de calles y caminos rurales hasta la renovación de tuberías, mejoras en el alumbrado público, mantenimiento de parques e instalaciones deportivas, actividades culturales y juveniles, formación digital, compra de desfibriladores y adquisición de vehículos para Policía Local o Protección Civil.

Del total de 41,2 millones de euros de la Concertación para 2027, el 40% se destina a programas de inversión, prestación de servicios y asistencia técnica a los que pueden acogerse los ayuntamientos, con 16,3 millones de euros. Otro 40%, también 16,3 millones, corresponde a fondos incondicionados para que sean los propios municipios quienes decidan el destino de esos recursos, y el 20% restante se reserva inicialmente a programas específicos relacionados con el ciclo integral del agua.

Por otro lado, el presidente de la Diputación ha recordado que, solo a través de este plan, la Diputación ha dedicado en los tres últimos años 30,7 millones de euros a programas vinculados al ciclo integral del agua.

También ha señalado que este esfuerzo se suma a otras actuaciones de la institución provincial, que solo este año moviliza 27,9 millones de euros para mejorar las infraestructuras hídricas mediante inversiones propias, actuaciones del Consorcio Provincial del Agua y proyectos cofinanciados con fondos europeos Next Generation.

Como balance, Salado ha resaltado que en los tres últimos años la Diputación ha destinado un total de 120.873.457 euros a los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia a través de este plan. "Este programa es una clara muestra del compromiso inversor de la Diputación con el progreso y bienestar de los vecinos de esos pueblos, con la igualdad de oportunidades y con el desarrollo económico de los municipios", ha afirmado.

Por último, ha incidido en que, con la Concertación de 2027, la Diputación de Málaga "refuerza su apoyo a los municipios de menor población, consolida la inversión en infraestructuras básicas y mantiene como prioridad la mejora del ciclo integral del agua a través de un programa que permitirá impulsar cerca de 4.000 actuaciones en la provincia".