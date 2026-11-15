Salado(PP Málaga):"Las inversiones del Gobierno de España en la provincia en todos los ámbitos han sido cero"

Archivo - Francisco Salado. Imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP de Málaga al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre, Francisco Salado, ha reclamado una mayor implicación del Gobierno de España en la provincia, asegurando que "la provincia de Málaga ha sido ninguneada, ha sido maltratada por parte del gobierno de Pedro Sánchez" durante los últimos cuatro años, en los que ha denunciado que "las inversiones del Gobierno de España en todos los ámbitos han sido cero".

El candidato ha puesto este domingo en un reparto informativo el foco en Coín en la comarca del Guadalhorce, donde ha señalado que "estamos en una de las comarcas con más energía, con más futuro, más productiva y que más está solucionando los problemas que tiene también de falta de vivienda". Asimismo ha agradecido a varios alcaldes el esfuerzo que están haciendo dentro de lo que es sus competencias de la Administración local.

En materia de movilidad, Salado ha criticado que "el Gobierno ni está ni se le espera" en la mejora de las infraestructuras de transporte, a pesar de que "la población ha crecido en el Guadalhorce" un 16 por ciento.

Respecto al sector agroalimentario, Salado ha denunciado que "el Gobierno de España no ha sido leal con la agricultura y ganadería" y ha comprometido que "la PAC se le inyecte 45.000 millones de euros más".

Por otra parte, el candidato ha incidido en la necesidad de reducir la carga burocrática para los agricultores, afirmando que "no pueden estar todos los días rellenando papeles para las ayudas", así como "la agilización y eliminación de trámites burocráticos". Además ha reclamado que "aquellos que quieren vender en la Unión Europea tienen que cumplir los mismos requisitos que nuestros agricultores", en referencia a la competencia desleal de terceros países.

En cuanto a la gestión del agua, Salado ha criticado la no ejecución de obras por parte del Gobierno central y ha propuesto "seguir trabajando en el estudio de esa presa fundamental para el Guadalhorce, no solo para el almacenamiento del agua, sino para evitar también inundaciones en la zona de Cártama como es la presa de Cerro Blanco".

Sobre seguridad, Salado ha subrayado que "los ciudadanos tienen derecho a tener seguridad vivas donde vivas". Porque "estamos viendo cómo el narcotráfico, se está expandiendo por la Costa del Sol". Por ello, Salado ha propuesto "seguir aumentando ese 20% de policías nacionales que reivindican los sindicatos policiales" y ha reclamado "más de 500 guardias civiles que se necesitan en la provincia de Málaga".

Igualmente, el candidato ha reiterado su compromiso de "llevar todas estas reivindicaciones a través del Senado al Gobierno de España" si el PP llega al poder, y ha concluido que "el 29 de noviembre empieza la reconstrucción nacional", tras insistir en que "durante estos ocho años se ha visto claramente que el Gobierno de España en la provincia de Málaga ha estado ausente".

Por último, Salado ha hecho un llamamiento a la movilización electoral para el 29 de noviembre, destacando que "es una movilización para que se vote a la única alternativa de gobierno serio, responsable, que sabe dónde están los problemas de España y las soluciones a esos problemas, que es el Partido Popular con nuestro presidente Alberto Núñez Feijó".