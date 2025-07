Salas asegura que el Gobierno va a tener "voluntad absoluta" en relación con aforo de Estadio de Atletismo

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado este martes que desde el Ejecutivo central y desde el Ministerio de Transportes "la voluntad es absoluta para facilitar lo que haya que hacer" en relación con el aforo del Estadio de Atletismo, donde tiene previsto jugar el Málaga CF con motivo de las obras de La Rosaleda, pero ha avisado de que la competencia de las actuaciones es municipal.

Así lo ha señalado Salas tras ser cuestionado por las declaraciones del alcalde, Francisco de la Torre, en relación con que se estaba en conversaciones con el Ministerio para abordar una posible solución en cuanto al aforo del Estadio de Atletismo.

En concreto, Salas ha dicho que "creo que el alcalde va un poquito más rápido de lo que están los procedimientos actuales. Realmente ha habido conversaciones informales, pero solo conversaciones informales".

"La competencia de la realización de esa actuación en el Estadio de Atletismo, así como lo que quiere hacer en general y lo que piensa hacer de acceso a las carreteras, es competencia municipal", ha detallado, al tiempo que ha explicado que "desde carreteras se le ha solicitado al Ayuntamiento un informe en el cual nos traslade qué piensa hacer y qué repercusión en el tráfico tiene".

En este sentido, ha señalado que "hasta que no recibamos ese informe, no sabremos si afecta y en qué medida a las carreteras del Estado, que es la carretera, sobre todo la MA20 y la MA21, que entra por allí... No sabemos cómo afecta y si habría que hacer actuaciones o no".

"Es decir, que ahora mismo, ni tenemos el informe ni sabemos qué necesita el Ayuntamiento, con lo cual el Ayuntamiento tendrá que terminar ese informe de actuación y de tráfico, pasárnoslo a nosotros y cuando lo tengamos, estudiar si tenemos que hacer algún cambio en los accesos o de qué tipo, si hay que hacer algo".

Por último, ha insistido en que "evidentemente desde el Ministerio del Transporte y del Gobierno vamos a tener colaboración absoluta en todo, pero actualmente no sabemos nada todavía de forma oficial". "La voluntad es absoluta para facilitar lo que haya que hacer, por supuesto".