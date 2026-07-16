Salas valora de "intensísimo" el trabajo de Adif para recuperar la vía doble de Álora (Málaga) tras las borrascas

Archivo - Imagen del talud que colapsó con la conexión directa Málaga-Madrid restablecida. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha destacado este jueves el trabajo "intensísimo" que han hecho desde Adif para el restablecimiento de la circulación en vía doble en la zona de Álora (Málaga) para reparar los graves daños ocasionados por las intensas lluvias de febrero en la infraestructura ferroviaria.

"La vía se ha podido recuperar y poner en servicio en un momento muy importante para Málaga y para la provincia, y gracias a eso Renfe va a reforzar sus conexiones con Madrid", ha apuntado Salas preguntado por los periodistas en una rueda de prensa.

En este sentido, si bien el pasado 30 de abril se recuperó el tráfico por una de las vías tras una intervención de gran complejidad y magnitud, Adif ha continuado trabajando para que, a partir de este viernes, se pueda disponer también de la segunda vía.

"Yo creo que son todas buenas noticias y quiero sobre todo destacar que se ha realizado, una obra de enorme envergadura que se ha podido hacer en unos pocos meses para que esa vía vuelva a su servicio", ha señalado el subdelegado.

En relación con la finalización total de las obras de la vía, Salas ha afirmado que será Adif quien "irá diciendo los pasos a seguir. Lo importante ahora es que se está restableciendo el servicio y que Renfe va a reforzarlo. Me quedo con eso", ha concluido.