San Diego Comic-Con Málaga confirma una lista de 70 invitados especiales que acudirán a su edición de 2026

Cartel de los 70 invitados confirmados. - SAN DIEGO COMIC-CON MÁLAGA

MÁLAGA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La San Diego Comic-Con (SDCC) Málaga ha confirmado la presencia de al menos 70 invitados especiales, entre los que se encuentran personalidades del mundo del cine, cómic, videojuegos o juegos de mesa, que asistirán a su próxima edición, que tendrá lugar entre el 1 y el 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

La SDCC Málaga 2026 reunirá a múltiples personalidades destacadas del mundo del cine y las series. Recientemente fue confirmada la reunión de parte del elenco de la serie española 'Los Serrano' el día 1 de octubre, en concreto Antonio Resines (Diego), Fran Perea (Marcos), Verónica Sánchez (Eva), Natalia Sánchez (Teté), Antonio Molero (Fiti), Víctor Elías (Guille) y Jorge Jurado (Curro) en el espacio de SDCC.

También se ha conocido recientemente el regreso del actor y creador tinerfeño Taz Skylar, conocido por interpretar a Sanji en la serie 'One Piece'. Skylar repetirá en la convención y en esta edición lo hará acompañado de su compañero de reparto Iñaki Godoy (Luffy) el 2 de octubre.

SDCC ha confirmado este martes la asistencia del productor, guionista y director estadounidense, Dean Devlin, que asistirá de la mano de SYFY el jueves 1 para presentar en exclusiva las nuevas temporadas de 'The Ark' y 'The Librarians: El próximo capítulo'.

Esta segunda edición de la SDCC en la Costa del Sol acogerá también a otros nombres reconocidos en la gran pantalla como Elijah Wood y Sean Astin (Frodo y Sam en 'El señor de los anillos'), Karl Urban (Carnicero en 'The Boys'), Christopher Lambert (Connor MacLeod en 'Los inmortales') o Deborah Ann Woll (Karen Page en 'Daredevil'), entre muchas otras estrellas.

La convención ha confirmado también la presencia de personalidades del mundo del cómic como Iban Coello ('Star Wars: Caballero Andante', 'Deadpool & The Mercs for Money', 'Superboy'), Glenn Fabry ('Preacher', 'HellBlazer') o Arthur Suydam ('Marvel Zombies', 'Batman contra Predator') que estarán de forma permanente en el Artist Alley durante toda la Cómic-Con 2026.

A estos invitados se les suma otros que estarán también varios días, como el actor Richard Dean Anderson, conocido por interpretar al icónico MacGyver; y la dibujante de comic Natacha Bustos ('Moon Girl y dinosaurio diabólico', 'Star Wars: Doctor Aphra').

Otras de las personalidades que han sido confirmadas este martes son el diseñador de juegos de rol Jeremy Crawford (Dungeons & Dragons, Critical Role / Darrington Press); la cantante y letrista japonesa Animo; o el diseñador de videojuegos John Romero ('Wolfenstein 3D', 'Doom').

Pese a los invitados que están confirmados, desde la dirección de SDCC Málaga aseguran que todavía quedan invitados por confirmar, por lo que el número definitivo de invitados podría crecer hasta el próximo 1 de octubre.