Sanz confía en que la legislatura en la Junta de Andalucía sea "positiva" y "fructífera"

Publicado 27/04/2015 13:22:33 CET

ESTEPONA (MÁLAGA), 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha deseado que la legislatura en el Ejecutivo andaluz sea "positiva" y "fructífera", aunque ha eludido pronunciarse sobre la investidura de Susana Díaz como presidenta.

Antes de participar en el municipio malagueño de Estepona en el acto institucional del Día de Málaga, en el que la Diputación entrega las Medallas de Oro de la provincia y, al ser preguntado por pactos para la investidura de Susana Díaz, ha señalado que "la cuestión del diálogo no me corresponde, no estoy en esas negociaciones".

"En el diálogo deben participar los partidos políticos y el Gobierno de la Nación y el resto de instituciones nos mantenemos al margen; es una labor de los partidos", ha manifestado el representante del Ejecutivo en Andalucía.

Únicamente ha incidido en que el Gobierno "trabaja por Andalucía a diario, con unas previsiones que son muy esperanzadoras", aludiendo al anuncio hecho este lunes, en el X Aniversario de los Desayunos Informativos de Europa Press, por el presidente, Mariano Rajoy, elevando al 2,9 por ciento la previsión de PIB de 2015 y 2016, al tiempo que se ha mostrado convencido de que España creará más de medio millón de empleos este año. "Eso repercutirá positivamente en Andalucía", ha declarado Sanz.

"En lo que es mi responsabilidad estamos volcados en el día a día en cada provincia de Andalucía, logrando que cada día se vaya dejando atrás la crisis para avanzar en el crecimiento económico y en la creación de empleo", ha manifestado.