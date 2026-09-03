La segunda Travesía Solidaria 'Siempre Fuerte' en homenaje a Pablo Ráez se celebrará el 26 de septiembre en Málaga

Presentación de la II Travesía Solidaria 'Siempre Fuerte'. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos, ha asistido este jueves a la presentación de la II Travesía Solidaria 'Siempre Fuerte', que se celebrará el próximo 26 de septiembre y que está organizada por el proyecto 'Siempre Fuerte' en homenaje al legado del deportista Pablo Ráez.

En esta edición, la recaudación se destinará de manera íntegra a la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (Fmaec) y a la Fundación 'Héroes'.

En el acto han participado la representante del proyecto 'Siempre Fuerte' y hermana de Pablo Ráez, Esther Ráez; el presidente de Fmaec, José Aldecoa; y el presidente de Fundación 'Héroes', Fernando Moreno.

De manera previa a la presentación de la inciativa, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mantenido un encuentro con Esther Ráez.

La jornada dará comienzo a las 10,30 horas con una travesía por mar destinada a embarcaciones y clubes participantes con un donativo de diez euros.

Se sumará también la Breast Cancer Survivor (mujeres supervivientes de cáncer de mama), de forma que todas las embarcaciones se encontrarán frente a Astilleros Nereo. En esa localización y una vez se reúnan todas las embarcaciones, la representante del proyecto leerá un manifiesto en memoria de su hermano Pablo.

Posteriormente, el Club Hípico-La Isla acogerá un evento con música, actuaciones y una rifa solidaria, cuyo precio de participación y acceso es de 25 euros.