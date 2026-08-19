Seis cintas competirán en la final del XVIII Festival 'Alhaurín en Corto'

Cartel Festival 'Alhaurín en Corto' - ARRABAL-AID

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Penitenciario Málaga I de Alhaurín de la Torre (Málaga) se convertirá un año más en una gran sala de cine con la celebración de la XVIII edición del Festival 'Alhaurín en Corto' organizado por la Asociación Arrabal-AID en colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Se trata de un certamen singular, el único del país que se celebra dentro de un centro penitenciario donde la entidad impulsora muestra el cine como herramienta de transformación social, cultural y personal, acercando a las personas internas propuestas audiovisuales que invitan a reflexionar, emocionarse y decidir.

Seis cintas competirán en la fase final del concurso que se celebrará coincidiendo con los actos de las Fiestas de la Merced tras superar una preselección con 85 trabajos audiovisuales inscritos procedentes de toda España.

'El Revisor', de Jandro; 'En Juego, La Vida', dirigido por de Yolanda Puga; 'Inquilinos', de Adrián Ordóñez; 'La Garita', cinta de Daniel Arias; '¿Qué comen los dragones?', dirigida por Álvaro León y 'Una Vocal', de Polo Menárguez se impusieron al resto de trabajos audiovisuales presentados en esta edición de certamen, todo ellos con una duración máxima de 15 minutos y temática libre, cumpliendo así una máxima del festival, que busca acercar los nuevos formatos audiovisuales a la población reclusa que cuentan con menos oportunidades de disfrutar de propuestas culturales diferentes.

Aunque han llegado obras relacionadas con los diferentes géneros cinematográficos, la comedia y el realismo social fueron los temas más recurrentes de creadores de todo el país, aunque sólo producciones de Madrid, Elche, Córdoba y Málaga disputarán la final de la presente edición, han indicado desde Arrabal-AID en un comunicado.

El cortometraje 'El Revisor' cuenta cómo un falso inspector de la instalación de gas visita ancianos vulnerables para aprovecharse de ellos. Ahora llega Carmen, una encantadora abuelita que guarda grandes antigüedades.

Yolanda Puga directora de 'En Juego, La Vida' narra el verano de María; una niña feliz que pasa las vacaciones repartiendo pan con su padre y su hermano. En el bar donde desayunan tomará conciencia del problema que causan las máquinas tragaperras.

La crisis de la vivienda toma forma en 'Inquilinos', donde la llegada inesperada de un nuevo residente a un piso compartido obliga a decidir quién debe marcharse. Una pareja en ruinas, un jubilado excéntrico y una estudiante ingenua protagonizan un retrato ácido de la supervivencia en tiempos compartidos.

'La Garita' relata la rutina de Juan y Mauri, guardias de seguridad en un parking de lujo frecuentado por turistas adinerados. Mientras sobreviven como pueden en sus monótonas y precarias jornadas nocturnas, una noche todo da un giro inesperado.

La ficción y aventuras llegan al certamen con '¿Qué comen los Dragones?', que narra cómo una leyenda familiar lleva a Bernabé a adentrarse en las montañas en busca de un dragón que lucha contra el hambre y el olvido.

Por último, 'Una Vocal' cuenta cómo una hija y madre se enfrentan a los recuerdos familiares en uno de los lugares más extraños de sus vidas: la sala de espera de un anatómico forense. Al otro lado, el cadáver del hombre que les destrozó la vida.

UNA CITA CON LA CULTURA EN EL CENTRO PENITENCIARIO

Una de las señas fundamentales de 'Alhaurín en Corto' será el encuentro que hombres y mujeres privadas de libertad compartirán con los equipos de cada cinta, una conversación con cineastas a quienes podrán plantear preguntas sobre las fuentes de inspiración de cada obra, el sistema de rodaje o la construcción de los personajes, así como intercambiar opiniones o expresar cómo les ha impactado cada historia.

Este intercambio directo ha sido siempre el elemento más valorado tanto por el público interno como por los creadores participantes, de ahí que bases recojan la asistencia obligatoria de una representación de los cortos finalistas.

Los talleres del propio centro penitenciario están fabricando ya la estatuilla que se entrega al cortometraje ganador, una cámara de cine en miniatura que representa al certamen y elaboran de forma artesanal las personas privadas de libertad. Se trata de un gesto simbólico que refuerza el carácter participativo y transformador del festival, un reconocimiento al que hay que sumar el premio económico de 1.000 euros; un cheque regalo para la compra de material audiovisual que se hará entrega al ganador o ganadora tras la finalización del concurso.

La directora de Comunicación de la Asociación Arrabal-AID, Claudia San Martín, ha incidido en que esta edición de 'Alhaurín en Corto' "ofrece una muestra del cine español actual y refleja la profesionalidad y el talento de los equipos audiovisuales que dan forma a cada historia".

"Una herramienta perfecta para reforzar el proceso de reinserción de cada persona privada de libertad, que aporta a cada cual diferentes aprendizajes", ha concluido.