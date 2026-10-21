Seis diseñadores de Málaga de Moda "brillan" en Atelier Couture en Madrid - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seis diseñadores de Málaga de Moda "brillan" en Atelier Couture en Madrid, la feria especializada en moda nupcial que celebra en la Real Fábrica de Tapices. Creadores de distintos puntos de España se dan cita para demostrar su particular forma de entender el oficio, basada en el conocimiento y en el trabajo hecho a mano.

El programa de desfiles y exposiciones dio comienzo a ayer martes donde los diseñadores adheridos a Málaga de Moda Teressa Ninú, Félix Ramiro, Jesús Segado y Rafael Urquizar mostraron sus últimas novedades. Hoy será el turno de Susana Zamora y de Lucía Cano, a las 13,00 horas y a las 20,00 horas, respectivamente, ha indicado la Diputación en un comunicado.

La Sala Goya es el lugar reservado para los diseñadores de Málaga de Moda, donde conviven con creadores de toda España, con propuestas muy diversas para mujer y para hombre. Allí se presentan colecciones de gran calidad realizadas mediante técnicas manuales, de diferentes sensibilidades y estilos.

Una diversidad que permitirá al público asistente descubrir las múltiples posibilidades que ofrecen hoy la costura contemporánea y la alta artesanía para moda nupcial, ceremonia y para las ocasiones más especiales.

A lo largo de las dos jornadas, más de 30 diseñadores presentarán en los distintos espacios como Sala Teniers y Jardín Textil Tintóreo, sus propuestas para novia, novio, invitada, invitado, ceremonia y ocasiones especiales, con un programa de desfiles y exposiciones que permitirán descubrir colecciones realizadas artesanalmente y creadas en exclusiva para esta cita.

ATELIER COUTURE Atelier Couture es la primera plataforma española dedicada a promover, recuperar y dar visibilidad a los oficios vinculados a la costura contemporánea y la alta artesanía, así como a favorecer su continuidad e impulsar el relevo generacional.

Su 16 edición continúa siendo el reflejo de una trayectoria estrechamente vinculada a la artesanía de excelencia, entendida como una forma de creación en la que el trabajo manual, el conocimiento del oficio y la atención al detalle forman parte esencial de cada colección, de cada pieza que se presenta.

Son los propios diseñadores artesanos quienes, desde su mirada y su forma de entender el oficio, contribuyen a preservarlo e impulsarlo. En sus creaciones confluyen el conocimiento y una mirada muy personal sobre la alta artesanía, vinculada en muchos casos al saber hacer y a la identidad de su lugar de origen. Atelier Couture ofrece a todos ellos un espacio de encuentro y visibilización desde el que mostrar y proyectar su trabajo.