Seis firmas malagueñas participan en la cita internacional 'White Milano' de la mano de 'Impulsa Málaga de Moda'

Impulsa Málaga de Moda, en la cita internacional 'White Milano', en Milán. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación malagueña, en el marco del proyecto 'Impulsa Málaga de Moda', ha desarrollado, con la colaboración de la Cámara de Comercio, una misión profesional a Milán dirigida a seis marcas malagueñas pertenecientes al segmento de moda femenina de fiesta y ocasión especial e integradas en la iniciativa 'Málaga de Moda'.

La acción, ha informado la Diputación a través de un comunicado, se ha celebrado del 24 al 27 de septiembre con el objetivo de "favorecer la internacionalización de las firmas participantes y acercarlas de forma directa a uno de los principales ecosistemas europeos de la moda".

Las firmas malagueñas participantes han sido Julieta Brand, Gisela, Maumar Couture, Teressa Ninú, García Galiano e Inma de la Riva, acompañados de la diputada de Desarrollo Económico Sostenible de la Diputación de Málaga, Esperanza González y de Nadia Díaz Alcaide, en representación del departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Málaga.

La misión se ha planteado como una acción de prospección y conocimiento de mercado, permitiendo a las empresas analizar tendencias, modelos de posicionamiento, formatos de exposición, canales de distribución y comercialización y perfiles de compradores y profesionales del sector.

La diputada responsable de Málaga de Moda, Esperanza González, ha recordado que "con acciones como esta se ayuda a impulsar a las firmas adheridas a la marca de la institución provincial en el panorama europeo, siempre con la colaboración de la Cámara de Comercio para el desarrollo de las actuaciones".

La participación en una de las principales citas internacionales de la moda contemporánea, White Milano, ha permitido a las seis firmas malagueñas observar cómo se presentan otras marcas, identificar propuestas y posicionamientos comparables y conocer las dinámicas y demandas de compradores, agentes, distribuidores y showrooms internacionales.

Durante la misión se celebró un encuentro con Mercedes Nogal, jefa de Sector del Departamento de Moda de ICEX España, y Francesco Roset, jefe del Departamento de Bienes de Consumo e Industriales de la Oficina Económica y Comercial de España en Milán de la Embajada de España en Italia. La reunión permitió a las empresas conocer la situación del mercado italiano y las posibilidades de apoyo institucional a sus procesos de internacionalización.

La misión profesional a Milán forma parte de 'Impulsa Málaga de Moda', proyecto impulsado por la Diputación Provincial de Málaga para mejorar la competitividad y favorecer la internacionalización de las empresas adheridas a la marca promocional Málaga de Moda, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Málaga en el desarrollo y ejecución de distintas actuaciones.