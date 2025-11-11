Seis kilómetros de retenciones en la A-7 en Rincón de la Victoria (Málaga) tras la avería de un camión

Camión averiado en la A-7 en Rincón de la Victoria - TRÁFICO

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La avería de un camión en la A-7, a su paso por el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, está provocando unos seis kilómetros de retenciones, según han informado desde el Centro de Gestión del Tráfico.

Tras la avería del camión, sobre las 07.15 horas de este martes, el carril derecho quedó cortado. Las retenciones están desde el kilómetro 965 al 971, según las citadas fuentes.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha indicado que hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.