Seis queserías, galardonadas en en los VIII Premios a los Mejores Quesos de Cabra de la Provincia

Las queserías El Arquillo, Agammasur, Lácteos El Pastor del Valle, Flor Bermeja, Santa María del Cerro y El Porticatero, galardonadas en los VIII Premios a los Mejores Quesos de Cabra de la Provincia - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) - Los quesos de cabra de las queserías El Arquillo, Agammasur, Lácteos El Pastor del Valle, Flor Bermeja, Santa María del Cerro y El Porticatero han sido reconocidos por la marca de impulso al sector agroalimentario de la Diputación Provincial, Sabor a Málaga, como los mejores de la provincia durante la celebración de la octava edición de los Premios a los Mejores Quesos de Cabra de la Provincia.

Unos premios que están dotados con 29.200 euros y que además dan la oportunidad a estas queserías de entrar en el circuito de promoción de las ferias y salones nacionales e internacionales a los que asista Sabor a Málaga.

Durante la cata, celebrada en las instalaciones de la Escuela de Hostelería Benahavís, el jurado ha tenido que deliberar entre un total de 61 tipos de quesos de siete categorías distintas (una más que en las ediciones anteriores), elaborados por nueve queserías de la provincia. Tras la cata el jurado ha emitido su fallo, al que ha asistido el diputado provincial Francisco José Martín.

Martín ha afirmado que estos premios "ponen en valor, una vez más, la calidad y singularidad de un producto tan representativo de nuestra provincia como son los quesos elaborados con leche de cabra, proveniente fundamentalmente de la raza autóctona de cabra malagueña, pero también destaca la producción con leche de cabra payoya o montejaqueña".

Un producto elaborado única y exclusivamente con leche de cabra, donde se sigue respetando el método de producción tradicional. "Unos galardones que permiten dar a conocer sus magníficas cualidades y mejorar la comercialización en muy distintos mercados gracias a las acciones acometidas por la marca Sabor a Málaga", ha añadido.

CATA

El jurado ha estado presidido por la directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua, e integrado por expertos procedentes de distintos puntos de España, como son Esther María Alfaro Ruiz, técnico especialista en Queserías, Análisis Sensoriales y Maridajes de Queso, además de jueza en el concurso Nacional de Quesos Salón Gourmet de Madrid y el Salón del Queso de Andalucía; Ángel Luis López Ruiz, uncionario del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, donde actualmente desarrolla su actividad como Técnico Especialista en Industrias Lácteas; Ignacio González Gómez Sandoval, experto en marketing gastronómico y Francisco Javier García Caro, Sumiller experto en quesos.

El jurado ha valorado las 61 muestras de quesos de cabras presentadas a concurso, procedentes de nueve queserías ubicadas en los municipios de Alhaurín el Grande, Antequera, Campillos, Casabermeja, Colmenar, Vélez-Málaga, Villanueva de la Concepción y Yunquera.

Del total de muestras, siete de ellos corresponden a quesos frescos, diez son quesos semicurados; siete curados elaborados con leche cruda; nueve quesos curados de cabra elaborados con leche pasteurizada, ocho quesos de pasta blanda y seis quesos innovadores y catorce con cobertura o condimentos en su interior.

Tras la cata, la Escuela de Hostelería de Benahavís ha acogido el fallo del jurado que ha decidido premiar como mejor queso fresco de cabra a 'El Arquillo' de Arquillo Agrícola y Ganadera, S.A.; y el mejor queso de pasta blanda ha sido 'Capra El Pastor del Valle' de Lácteos El Pastor del Valle, S.L.

El premio al mejor queso semicurado ha recaído en el 'Queso Semicurado Montes de Málaga' de Agrupación Ganaderos de los Montes S. Coop. And.; el mejor queso curado de cabra elaborado con leche pasteurizada ha sido el 'Queso Curado El Pinsapo Sierra de las Nieves' de Agrupación Ganaderos de los Montes S. Coop. And.; el mejor queso curado elaborado con leche cruda ha sido 'Curado Cruda Flor Bermeja' de Flor Bermeja S.C.; el mejor queso innovador ha sido 'Montaña Santa María del Cerro' de Quesos Santa María del Cerro, S.L., y el mejor queso de cabra con cobertura, ha sido 'Queso Curado Emborrizado con Salvado de Trigo Montes de Málaga' de Agrupación Ganaderos de los Montes S. Coop. And.

Además, han indicado que ha obtenido accésit el queso de cabra con cobertura 'Semicurado con pimienta El Porticatero' de Quesos El Porticatero, S.L.

El premio está dotado con 29.200 euros (4.000 euros por cada una de las siete categorías y 1.200 euros a repartir entre los accésit) en concepto de compra de productos para acciones promocionales. Además, los quesos ganadores exhibirán en su etiquetado la referencia al galardón y entrarán en el circuito de promoción y comercialización nacional e internacional de la marca Sabor a Málaga.