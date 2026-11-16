La séptima edición de Flamenco en el Soho reunirá cinco propuestas que combinan raíz y nuevas miradas

Cartel de la séptima edición de Flamenco en el Soho - TEATRO DEL SOHO

MÁLAGA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank y Green Cow Music, coincidiendo con el Día Internacional del Flamenco, vuelven a unir fuerzas para presentar una nueva edición de Flamenco en el Soho, un ciclo que cumple siete años acercando el flamenco al teatro y ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de formas de vivir y sentir este arte.

Así, entre enero y marzo de 2027, la programación reunirá cinco propuestas que "combinan la raíz y la tradición con nuevas miradas escénicas", han indicado desde el Teatro en un comunicado.

Entre ellas, el cante de Rancapino Chico, heredero de la escuela gaditana; la personalidad y el dominio del baile de Farru, que regresa a la esencia con su último espectáculo; el encuentro entre el movimiento y la creación contemporánea que proponen Águeda Saavedra y Juan Tomás de la Molía bajo la dirección de Manuel Liñán; el cante profundo de Pedro el Granaíno, que invita a escuchar el flamenco desde la emoción y el recogimiento, y la guitarra de Daniel Casares, con un concierto que recorre sus composiciones y distintos palos del género.

Una programación que mantiene vivo el flamenco y su presencia en los escenarios, llevando el cante, el baile y la guitarra a las tablas del Soho.

Todos los espectáculos comenzarán a las 20,00 horas y las entradas ya están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.

ESPECTÁCULOS

Así, el 8 de enero de 2027, el cantaor Rancapino Chico inaugurará el ciclo con un recital por distintos palos del flamenco --soleá, tientos, alegrías, tangos, bulerías y fandangos-- a través de letras populares y composiciones propias. Fiel al legado de los grandes maestros, reivindica las raíces y la autenticidad del cante.

Por otro lado, el 9 de enero de 2027, llegará 'Natural' donde Farru regresa a la esencia del flamenco, a una forma de expresión que nace de la espontaneidad, la escucha y el diálogo entre los artistas. Con la participación especial del cantaor Duquende, esta propuesta invita a disfrutar del flamenco desde la libertad y la complicidad de una conversación entre viejos amigos.

Ya el 4 de febrero, Águeda Saavedra y Juan Tomás de la Molía suben al escpenario con 'Te atrevo' una creación, dirigida por Manuel Liñán que explora el encuentro entre dos cuerpos a través del movimiento, la distancia y la invitación al otro.

La pieza plantea la danza como un gesto de apertura y aceptación, en el que cada movimiento implica exponerse, transformarse y responder a la presencia ajena. La propuesta reúne a dos intérpretes destacados de la nueva generación del baile flamenco.

Pedro el Granaíno con 'Pan de oro' llegará el 18 de marzo de 2027. Una experiencia musical íntima. El espectáculo recorre las formas austeras y ceremoniales del arte jondo a través de un paisaje sonoro en el que la guitarra, la viola y el órgano acompañan al cantaor. La memoria, el amor, el dolor y la esperanza atraviesan un repertorio que invita a escuchar el flamenco desde la emoción y el recogimiento.

Por último, Daniel Casares llegará el 19 de marzo de 2027. Un espectáculo que reúne composiciones propias, nuevas creaciones y otras piezas de su repertorio, en un recorrido por diferentes palos y sonoridades del flamenco. Entre los temas que interpretará figuran títulos como El poder de lo sutil, El Rebalaje, por rumba; El frasco de los aromas, por bulerías; El Saladillo, por tangos; Andaluza y Málaga, por malagueñas.