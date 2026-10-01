Los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación de la UMA cumplen 30 años con casi 500 equipamientos de alta gama

Acto con motivo del 30 aniversario de los Servicios de Apoyo a la Investigación de la UMA. - UMA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI) de la Universidad de Málaga conmemoran su 30 aniversario con caso 500 equipamientos de alta gama para mantener una actividad científica, bajo los pilares de tecnología de vanguardia y personal técnico altamente cualificado y especializado.

Según la UMA, el SCAI, con estos equipamientos, organizados en 38 unidades analíticas y seis áreas especializadas; un equipo de más de 60 profesionales --cerca del 70% mujeres-- y una mirada "transversal" a todas las áreas de conocimiento, ejercen un papel "clave" como catalizador de innovación hacia la sociedad y el tejido productivo.

De esta forma facilita el acceso de empresas, administraciones públicas, universidades y centros de I+D a los que ofrece apoyo científico y docente (diseño experimental, preparación de muestras complejas, ensayos, interpretación de resultados analíticos) desde sus laboratorios de última generación, han precisado en una nota.

A principios de la década de los 90 la UMA contaba con un equipamiento de notable valor, pero distribuido de forma fragmentada en laboratorios y departamentos. Precisamente para optimizar el uso de estos recursos, surgió la iniciativa estratégica de articular servicios centralizados que permitieran compartir tecnología avanzada, experiencia técnica y apoyo especializado.

Han indicado que en diciembre de 1994 se establecieron los primeros cimientos organizativos e institucionales y en junio de 1996 se inauguraba oficialmente el SCAI en el campus de Teatinos, donde aún ahora permanece, aunque a lo largo de los años ha ido ampliando sus instalaciones más allá de esta sede central, llegando hasta el Málaga TechPark.

Con el lema de '30 años impulsando la ciencia', este jueves se ha celebrado en la Facultad de Ciencias de la Educación un acto conmemorativo, presidido por el rector Teodomiro López, quien fuera director científico del SCAI desde 2004 hasta 2012. También han estado el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica, Pedro Maireles; el decano de la Facultad de Ciencias, José Jiménez, y la secretaria Académica, de Infraestructura y Sostenibilidad, Carolina Martín.

Todos han recordado la importancia de la efeméride que "no solo conmemora una cifra, sino que rinde tributo al trabajo y el compromiso".

En el año 2025 el SCAI alcanzó una cifra récord de 171.434 ensayos y servicios analíticos realizados, superando los 1,3 millones acumulados desde 2015, y colaboró en cerca de 300 publicaciones de alto impacto. Esta actividad se sostiene, según han señalado, sobre un "notable" captación de fondos públicos competitivos, superando los 30 millones de euros acumulados desde 2015.

Al reunir sus 38 unidades en una plataforma interconectada, su principal valor reside en la convergencia de conocimientos, tecnologías y personas, generando sinergias que convierten al conjunto en un ecosistema mucho mayor que la suma de sus partes.

Su trayectoria no es únicamente la crónica de una instrumentación cada vez más sofisticada, es también la historia viva de varias generaciones de técnicos, investigadores, gestores y especialistas que han acompañado el crecimiento científico de Málaga, haciendo una ciencia más abierta, colaborativa y estrechamente vinculada a la sociedad.

El decano ha destacado el papel tan relevante que desempeña el SCAI en la Facultad de Ciencias, "haciendo posible la producción y transferencia científica, así como la docencia". El vicerrector de Investigación, por su parte, ha querido reconocer a todos sus directores científicos y a los vicerrectorados de los que ha dependido desde que comenzó su andadura, además de, por supuesto, a todo el personal técnico responsable de los servicios. "Me siento muy orgulloso de vuestro trabajo diario", ha dicho.

Finalmente, el rector ha dirigido unas palabras de agradecimiento, honor e ilusión por haber formado parte de forma tan activa en la historia de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Málaga.

Seguidamente, el director de Infraestructuras de Apoyo a la Investigación y Divulgación Científica, Pedro Cañada, ha presentado el libro '30 años impulsando la ciencia', una obra colectiva, "en la que han participado todos los que forman o han formado parte del SCAI", que recorre su historia, principales hitos y retos futuros, junto a la mirada de muchos de sus investigadores.

"Este libro refleja lo que fuimos, lo que hemos llegado a ser y hacia dónde queremos dirigirnos", ha dicho, y ha apuntado que "celebrar 30 años es reconocer una trayectoria de rigor técnico, colaboración y servicio público al más alto nivel, proyectando este centro hacia el futuro como pilar fundamental de la investigación y transferencia de conocimiento".

Asimismo, Cañada ha recordado que "el verdadero corazón del SCAI reside en las personas" y que este trigésimo aniversario, por encima de todo, les rinde homenaje. Tras su reconocimiento institucional, se ha proyectado un video conmemorativo elaborado por el Centro de Tecnología de la Imagen.