La sexta Pasarela 'Fashion Day' de Echeverría de El Palo de Málaga se celebrará el 16 de octubre

Presentación de la VI Pasarela 'Fashion Day' de Echeverría de El Palo - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Pasarela 'Fashion Day de Echeverría del Palo' de Málaga celebrará su sexta edición el próximo 16 de octubre, de 18,00 a 21,00 horas, en la avenida Pío Baroja de la capital, donde los modelos exhibirán prendas y complementos cedidos por los establecimientos asociados en la zona, con el objetivo de incentivar el comercio de proximidad.

Esta pasarela, que nació como experiencia piloto en 2021, se enmarca en el proyecto de dinamización comercial y promoción del comercio de proximidad denominado 'Vive Echeverría 2026' desarrollado por la Asociación de Comercios de Echeverría del Palo a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Málaga.

Este proyecto incluye a su vez la celebración de la Feria de día de Echeverría en el mes de julio o actividades en Navidad y cuenta con una subvención del Área de Comercio de 12.000 euros.

Los concejales delegados del Distrito Este, Carlos Conde, y de Comercio, Juan Carlos Giardín, junto a la presidenta de la Asociación de Comercios de Echeverría del Palo, Patricia Vergara, y la diputada de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de Málaga de Moda, Esperanza González, han presentado la VI edición de este evento que persigue potenciar y acercar la oferta comercial y gastronómica de las tiendas y establecimientos hosteleros a ciudadanos y visitantes.

Los desfiles se desarrollarán en la avenida Pío Baroja de la barriada de Echeverría del Palo en un 'Fashion show' sobre una característica alfombra azul que contará con el apoyo de una pantalla gigante para que los asistentes puedan seguir el desfile al detalle.

La pasarela contará este año, como invitado de honor, con el joven diseñador malagueño Raúl Doña. Su marca de moda, Dona Ralph, ganó en 2025 el segundo premio de la muestra de moda 'MálagaCrea' y también se alzó en 2024 con el premio Talento y Creatividad de Málaga de Moda en el marco de la Pasarela Larios Málaga Fashion Week 2024.

Además, Doña ganó el año pasado el concurso 'Echeverría Fashion Talent', en el marco de la pasarela de Echeverría, con el que se busca promocionar el talento joven andaluz.

Este año se celebrará su tercera edición a través de la marca 'Fashion E- Business School' de la Escuela Superior de Turismo de la Costa del Sol y se brindará a jóvenes diseñadores la oportunidad de presentar sus creaciones en la pasarela con el objetivo de potenciar el talento emergente.

La cantante y presentadora Macarena Albarracín ejercerá como maestra de ceremonias de la pasarela. Como en años anteriores, la Pasarela 'Fashion Day' está organizada por el Ayuntamiento de Málaga, a través del distrito Este y el Área de Comercio, junto con la Asociación de Comercios de Echeverría del Palo, y cuenta con el apoyo de distintos patrocinadores locales.

La mayoría de modelos que desfilarán son vecinos y vecinas de la zona de todas las edades, junto a modelos profesionales. Los modelos serán peinados y maquillados por la escuela Antonio Eloy, que también es colaborador. Asimismo, también desfilarán Marta Cañamero y Jaromir Miguel Fojtasek, Reina y Míster de la Feria El Palo 2026.

Los establecimientos que participan en la VI Pasarela 'Fashion Day' de Echeverría de El Palo son Millennium, Berry Bloom, Joyerías Vergara, Strava Boutique, Óptica Guillermo, Óptica Miramar, La Promenade, Vasika y Lola Ortigosa.

Por último, en esta edición y al igual que en la anterior, los organizadores han invitado a participar en el desfile a un comercio que no pertenece a la Asociación de Comercios de Echeverría del Palo, se trata del establecimiento de moda infantil Dulce Laura.