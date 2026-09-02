La sexta Supercopa de Baloncesto de la Diputación de Málaga reunirá a 17 equipos de 12 clubes de la provincia

Presentación de la VI SUpercopa de Baloncesto de la Diputación de Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha impulsado la celebración de la VI Supercopa de Baloncesto Diputación de Málaga, una competición que reunirá durante el mes de septiembre a 17 equipos pertenecientes a 12 clubes de la provincia en las categorías de Tercera FEB, N1 Masculina y N1 Femenina.

El torneo, organizado por la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB), se consolida como una de las principales citas de la pretemporada del baloncesto malagueño antes del inicio de la campaña 2026/27.

El vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, ha destacado que la Supercopa "vuelve a demostrar la fortaleza del baloncesto en la provincia de Málaga", ya que reúne a los mejores clubes masculinos y femeninos que compiten en categorías nacionales y permite ofrecer "una competición de alto nivel antes del comienzo de las ligas oficiales".

Rosas ha subrayado que "ninguna provincia tiene la capacidad de desarrollar una Supercopa provincial como la que se celebra en Málaga en el mes de septiembre", algo que "es posible gracias al potencial que tienen los clubes y equipos malagueños".

El diputado ha agradecido, de acuerdo a un comunicado, el trabajo de las entidades deportivas de la provincia y ha destacando que "sin los clubes, muchos niños y niñas no estarían practicando deporte ni incorporando hábitos saludables que les acompañarán a lo largo de su vida".

En este sentido, ha señalado que detrás de cada equipo "hay mucho trabajo que no siempre se ve, como la planificación, la búsqueda de entrenadores y entrenadoras y la gestión de instalaciones deportivas".

Rosas ha explicado que esta edición "permitirá a los equipos realizar una pretemporada de nivel en septiembre, sin que el coste de los desplazamientos sea un obstáculo para los clubes malagueños".

17 EQUIPOS Y TRES CATEGORÍAS

La VI edición de la Supercopa contará con 17 equipos distribuidos en tres categorías. En Tercera FEB competirán Colegio El Pinar, Hospital Ochoa CB Marbella, Rincón Dental Axarquía y CB Novaschool Rincón de la Victoria.

Esta categoría cuenta con un formato de Final Four en las instalaciones del Colegio El Pinar. Las semifinales están previstas para el 19 de septiembre y la final se disputará el día 25, a las 20,00 horas.

En N1 Masculina participarán CB El Palo Basket4Life, CB Alhaurín de la Torre, Club Málaga Basket, EBG Málaga, CB Benalmádena, Unicaja, CB Salliver Fuengirola y CD Colegio El Pinar.

Los equipos se dividirán en dos grupos de cuatro y los primeros clasificados accederán a la final, prevista para el 27 de septiembre, con sede y hora pendiente de determinar.

La N1 Femenina reunirá a CB Salliver Fuengirola, Unicaja, CB El Palo Basket4Life, CAB Estepona y EBG Málaga. La principal novedad será el nuevo sistema de competición, con dos grupos y una final entre los primeros clasificados.

Las jornadas de la fase de grupos de N1 Femenina están previstas entre los días 13, 16 y 20 de septiembre, mientras que la final se celebrará el martes 22 o el miércoles 23 de septiembre, quedando pendiente de concretar la sede y la hora definitiva.

El vicepresidente de la Diputación ha destacado la presencia de CAB Estepona, que "sube el nivel de la Supercopa y ofrece al resto de equipos la posibilidad de medirse a un conjunto de primer nivel".

Los encuentros podrán seguirse en directo a través de la aplicación 'Afición FAB', dentro del apartado correspondiente a la Delegación de Málaga y a la VI Supercopa Diputación Provincial de Málaga. Además, las finales serán retransmitidas por el canal de YouTube de FAB Málaga.

Desde la Diputación apuntan, mediante un comunicado, que esta sexta edición de la Supercopa de Baloncesto consolida su papel como punto de encuentro del baloncesto provincial y como escaparate del talento, la competitividad y el trabajo de los clubes malagueños.

La iniciativa refuerza el compromiso de la Diputación con el deporte base y federado, contribuyendo a fortalecer el tejido deportivo de la provincia y a proyectar el nivel del baloncesto malagueño antes del inicio de la temporada oficial.