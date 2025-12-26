Sierra de las Nieves pondrá en marcha una app de itinerarios para consultar la red de senderos del destino - MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES

MÁLAGA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves pondrá en marcha una app de itinerarios para que residentes y visitantes puedan consultar la red de senderos del destino desde el móvil, con funcionamiento basado en geoposicionamiento y posibilidad de descargar la información antes de iniciar la ruta, incluso cuando no haya cobertura.

La herramienta, prevista para Android e iOS, se enmarca en el Eje 3 de Transición Digital del PSTD 'Sierra de las Nieves, Parque Nacional', financiado al 100% con fondos Next Generation EU, ha indicado la Mancomunidad en un comunicado.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y alcalde de Istán, José Miguel Marín, ha señalado que "esta aplicación supone un paso importante para acercar al visitante una herramienta útil y accesible, que facilite conocer y recorrer la red de senderos de Sierra de las Nieves con información clara y actualizada, reforzando la experiencia del destino en el entorno digital".

La actuación prevé la creación y diseño de una aplicación móvil que permitirá a las personas visitantes consultar la red de senderos de la Reserva de la Biosfera, con disponibilidad para dispositivos Android e iOS y funcionamiento basado en el geoposicionamiento, de modo que mantenga la precisión incluso cuando no exista cobertura telefónica.

Además, la herramienta facilitará la ubicación en el itinerario mediante la cámara del móvil, al enfocar los marcadores situados en balizas y paneles, y permitirá descargar la información de los senderos antes de iniciar el recorrido.

La app dará cobertura, al menos, a una selección representativa de rutas del destino, con itinerarios que discurren por municipios como Alozaina, Casarabonela, Monda, Istán, Ojén, Tolox y Yunquera, e incorporará también 15 rutas BTT del territorio.

Entre los requisitos mínimos se contempla que todos los senderos y rutas estén alojados en la plataforma Wikiloc y que la aplicación esté disponible en español, inglés, francés y alemán.

En cuanto a contenidos, la aplicación incluirá información práctica de cada ruta --como nombre, longitud, dificultad, tiempo estimado y recomendaciones--, así como datos interpretativos sobre el entorno, con referencias a flora y fauna, paisajes, historia y cultura, además de fichas de puntos de interés del Parque Nacional.

La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves ha adjudicado a Ticsmart S.L. el contrato correspondiente al Lote 2 (Actuación 15: App Itinerarios) del Eje 3 'Transición Digital' del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Sierra de las Nieves, Parque Nacional', por un importe final de 36.938,27 euros, financiado al 100% con fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El PSTD 'Sierra de las Nieves, Parque Nacional' cuenta con un presupuesto total de 3.915.000 euros, financiado al 100% con fondos Next Generation EU para impulsar 33 actuaciones repartidas en cuatro ejes: Transición verde y sostenible, Mejora de la eficiencia energética, Transición digital y Competitividad.

Por último, han señalado que con estas acciones, la Mancomunidad avanza en la modernización del destino, reforzando herramientas digitales orientadas a mejorar el acceso a la información turística, la promoción y la competitividad del conunto del territorio.