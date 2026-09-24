Siete detenidos por hurtos y estafas en un dispositivo contra el comercio ilegal de objetos robados en Málaga capital

Objetos recuperados durante una de las operaciones de la Policía Local de Málaga. - POLICÍA LOCAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga han detenido a siete personas durante un dispositivo desarrollado desde julio en el entorno de la calle Mauricio Moro Pareto de la capital y han recuperado numerosos efectos sustraídos valorados en más de 16.300 euros, además de un vehículo robado que fue devuelto a su propietario.

Entre los detenidos figuran, según ha informado la Policía Local a través de un comunicado, un hombre y una mujer que formarían parte de un grupo criminal itinerante especializado en hurtos y estafas y a los que se atribuye su participación en numerosos hechos delictivos cometidos en distintos puntos de España.

El operativo de seguridad se ha desarrollado durante los meses de julio, agosto y la primera quincena de septiembre, y tenía como objetivo reforzar la vigilancia y seguridad en esta zona y combatir la compraventa de objetos de procedencia ilícita.

Las siete detenciones están relacionadas con delitos de hurto de teléfonos móviles, hurtos de gran cuantía, sustracción de ordenadores portátiles, estafas, apropiación indebida y robo de vehículo.

Entre los efectos recuperados durante el verano, se encuentran 12 teléfonos móviles de última generación, valorados en unos 6.000 euros; cuatro ordenadores portátiles, tasados en 4.176 euros; una bicicleta de alta gama, valorada en 3.500 euros; y 6.170 euros en efectivo, que fueron intervenidos por su presunta procedencia ilícita.

Los agentes también intervinieron 159 camisetas de fútbol falsificadas preparadas para su venta, con un valor de mercado estimado en 2.385 euros, cinco tarjetas SIM prepago en sus cajas originales y varios artículos procedentes de tiendas y supermercados valorados en 296,35 euros.

Además, el dispositivo permitió recuperar un vehículo robado, que fue entregado posteriormente a su propietario. La Policía Local realizó asimismo cinco partes de intervención por hurtos leves y objetos de dudosa procedencia.

En el marco de las actuaciones también se investigó a otra persona por un presunto delito contra la propiedad industrial y se denunció e inmovilizó un vehículo VTC por operar fuera de su ámbito territorial autorizado.

La Policía Local ha señalado que una vez concluidas las actuaciones, las diligencias instruidas han sido remitidas a las autoridades judiciales competentes.