Sigue abierto el plazo para participar en el programa de aceleración de startups basadas en tecnologías de vanguardia

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MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera, acoge el programa de aceleración BSC AI Factory Accelerator en la Incubadora de Alta Tecnología en Metaverso (IAT Metaverso) para impulsar startups basadas en tecnologías de vanguardia.

Málaga es una de las cuatro sedes físicas de este programa de aceleración para startups de inteligencia artificial impulsado por el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), junto a Barcelona, Bilbao y Madrid.

Las candidaturas pueden presentarse hasta el 9 de noviembre a través de la web del programa: bsc-aifactory.eu/es/programa-de-aceleracion. Los resultados se comunicarán de forma individual a partir del 20 de noviembre, han indicado desde el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

El programa está financiado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, con una dotación de 2,3 millones de euros. Forma parte de la red europea de fábricas de inteligencia artificial (AI Factories), cofinanciada por EuroHPC JU.

La convocatoria se dirige a startups españolas que desarrollen productos, servicios o tecnologías basados en inteligencia artificial, así como a proyectos deep tech y de tecnologías de frontera como la biotecnología, la computación cuántica, la ciberseguridad, el climate tech o los semiconductores, entre otros. El programa presta especial atención a los sectores de salud, finanzas, ámbito legal, medios de comunicación, sostenibilidad y clima.

MENTORÍA, SUPERCOMPUTACIÓN Y CONEXIÓN CON INVERSORES

Las empresas seleccionadas recibirán mentoría técnica y empresarial a cargo de especialistas del BSC y de sus socios tecnológicos, Nvidia y Amazon Web Services (AWS), y tendrán acceso al supercomputador MareNostrum 5.

El programa incluye, además, asesoramiento individualizado sobre propuesta de valor, salida al mercado, precios y captación de fondos, así como conexión con grandes empresas e inversores internacionales especializados.

De igual modo, han recordado que el programa tiene una duración de 14 semanas. Las startups seleccionadas comenzarán el 2 de diciembre con un evento de lanzamiento presencial en Barcelona. A lo largo del programa, dos fases de selección identificarán a los proyectos que presentarán su trabajo en un demo day en Madrid en marzo de 2027. Esta primera edición contempla hasta 100 startups, y el BSC prevé nuevas convocatorias durante los dos próximos años hasta alcanzar un total de 400 empresas.

EL HUB DE MÁLAGA

La actividad del programa en Málaga se desarrolla en virtud de un convenio de colaboración entre el Polo Nacional de Contenidos Digitales y Peninsula Corporate Innovation, una consultora especializada en innovación abierta que coordina el programa en la ciudad.

El acuerdo, vigente hasta el 30 de abril de 2028, contempla la habilitación de diez puestos de coworking en la IAT Metaverso para el hub malagueño, así como el uso de sus espacios comunes y equipamientos para las actividades formativas, de mentoría y de conexión con inversores.

La colaboración se enmarca en la línea de emprendimiento de la IAT Metaverso, especializada en el impulso de proyectos basados en tecnologías inmersivas, inteligencia artificial, gemelos digitales y realidad extendida.