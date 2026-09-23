Simed Innova crece con nuevas áreas de especialización y una mayor implicación de empresas y administraciones

Imagenes del foro 'Simed Innova' - SIMED

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed), que se celebrará del 12 al 14 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento, ha anunciado que reforzará en su próxima edición la dimensión de 'Simed Innova', un espacio estratégico para la innovación aplicada al sector inmobiliario y constructor.

La propuesta crece este año con nuevas áreas de especialización y una mayor implicación de empresas, administraciones o asociaciones con especial atención a ámbitos como la rehabilitación, industrialización y descarbonización.

Entre las principales novedades de la edición de 2026 destaca la creación de una Zona de Rehabilitación, concebida como un espacio específico que integrará una zona expositiva y contenidos profesionales en torno a ámbitos como la eficiencia energética, la regeneración urbana, la financiación y la industrialización.

Esta zona también permitirá conocer proyectos reales que ya están avanzando en la aplicación de nuevos modelos y soluciones para la renovación del parque edificado, con el apoyo de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) y el Ayuntamiento de Málaga.

Esta nueva área, impulsada conjuntamente con Resurge y el Clúster de la Edificación, contará con la participación de empresas y entidades como Danosa, Baumit, Sociedad de Tasación o Effic, entre otras, además de asociaciones y agentes especializados del sector.

INDUSTRIALIZACIÓN, DESCARBONIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

Simed Innova reforzará su apuesta por la construcción industrializada incorporando una nueva línea de colaboración con Cesefor, centro tecnológico de referencia para el sector forestal y la industria de la madera, y Club Madera, respaldada por más de 45 empresas de esta industria.

Esta alianza permitirá incrementar la presencia de compañías, expertos y proyectos vinculados a la construcción basada en madera y profundizar en su contribución a la descarbonización, la industrialización y el uso eficiente de los recursos naturales.

Club Madera estará además presente en la zona expositiva con un espacio propio centrado en acercar a la industria herramientas vinculadas a innovación, formación especializada y colaboración sectorial para avanzar hacia modelos constructivos más sostenibles.

La descarbonización tendrá igualmente una presencia destacada a través de nuevas colaboraciones. La Fundación Finnova acercará a Simed el proyecto europeo Life Resskill, que plantea una oferta formativa orientada a trasladar los avances en energía y sostenibilidad a nuevas capacidades profesionales y preparar al sector ante los retos de la descarbonización.

Estos temas se trasladarán también al programa de contenidos del Foro Innova, que reunirá a algunos de los principales actores de la industria para analizar los cambios que están marcando el presente y futuro de la construcción.

Igualmente, la vivienda industrializada será uno de los grandes ejes, con especial atención a casos reales, barreras y oportunidades para su escalabilidad y su aplicación a la vivienda asequible.

Junto a ello, la programación profundizará en la construcción 4.0, digitalización, BIM (Building Information Modeling) y automatización; materiales avanzados y nuevas soluciones para reducir la huella de carbono, así como inteligencia artificial aplicada a procesos, viabilidad y toma de decisiones.

La financiación tendrá también un papel relevante para abordar nuevos modelos que faciliten la innovación y la industrialización. Entre las empresas y entidades participantes se encuentran 011h, Sacyr, Schneider Electric, Eurecat, Culmia, Neinor Homes, Grupo Insur, TQ Eurocredit, AVRA o FADECO, entre otras.

Simed impulsa también la V Open Call for Startups, dirigida a identificar y dar visibilidad a iniciativas innovadoras aplicadas al sector inmobiliario y constructor. La convocatoria contempla soluciones en ámbitos como PropTech, ConTech, FinTech, inteligencia artificial y datos, smart buildings y gestión de activos, construcción industrializada, sostenibilidad, eficiencia energética, digitalización y nuevos modelos de comercialización e inversión inmobiliaria.

Esta actividad se integra en Innova Startups Zone, impulsada por la Universidad de Málaga (UMA), Promálaga y el Polo Nacional de Contenidos Digitales.

SOLUCIONES QUE YA ESTÁN

La zona expositiva de Simed Innova permitirá al profesional conocer una oferta especializada de productos, tecnologías y soluciones ya disponibles en ámbitos como materiales y sistemas constructivos avanzados, industrialización, eficiencia energética, tecnología aplicada, economía circular, descarbonización y equipamiento para el residencial.

Empresas y entidades como Zennio, Lumon, CIP Arquitectos, IKEA o Portable Homes, entre otras, formarán parte de este espacio, al que se sumarán las compañías participantes en la nueva Zona de Rehabilitación.

La zona está dirigida a profesionales de toda la cadena de valor del sector inmobiliario y constructor, con especial atención a los perfiles vinculados a la toma de decisiones técnicas y de producto como promotoras inmobiliarias, constructoras, estudios de arquitectura y prescriptores, ingenierías y consultoras técnicas, fabricantes y proveedores.

Todos estos contenidos se articulan a través de un ecosistema de colaboración que Simed Innova amplía en 2026 con asociaciones, clústeres, colegios profesionales, centros tecnológicos y plataformas de innovación.

Junto a las entidades ya mencionadas, están vinculadas a esta edición la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadeco Promotores); la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga); la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) o la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS)

También se encuentran entre ellas la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr); la Plataforma Tecnológica Española de Materiales Avanzados y Nanomateriales (Materplat); la Plataforma Tecnológica Española de Construcción (PTEC) e InfoConstrucción, así como los colegios profesionales de Arquitectos, Aparejadores y Administradores de Fincas.