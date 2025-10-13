Sofocado un incendio agrícola en la cuneta de la carretera A-7276, próximo a Cuevas del Becerro (Málaga)

Bomberos del CPB de la dotación de Ronda han sofocado un incendio agrícola en la cuneta de la carretera A-7276, vía que une las provincias de Málaga y Cádiz en la comarca de la Serranía. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la dotación de Ronda del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga han sofocado en la tarde de este lunes un incendio agrícola en la cuneta de la carretera A-7276.

En este sentido han informado desde el CPB en su perfil en redes sociales, donde recogen que la intervención ha tenido lugar pasadas las 14.00 horas, en una zona ubicada a tres kilómetros del municipio malagueño de Cuevas del Becerro viniendo desde Setenil de las Bodegas.

El conato ha afectado a una superficie aproximada de 500 metros lineales de pastos de la cuneta de la referida vía que comunica las provincias de Cádiz y Málaga en la zona de la Serranía rondeña.