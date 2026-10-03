El sorteo del Euromillones deja el premio de un millón en Málaga capital

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El boleto acertante de El Millón del sorteo del Euromillones celebrado este pasado viernes, 2 de octubre, ha sido validado en la Administración de Loterías número 67 de Málaga capital, situada en Centro Comercial Carrefour Alameda.

Así lo han informado desde Loterías y Apuestas del Estado en una nota, en la que han precisado que la combinación ganadora del sorteo de este sorteo del viernes ha estado formada por los números 8, 35, 7, 10 y 22. Las estrellas son 10 y 2. La recaudación ha ascendido a 47.486.533,60 euros.

Hay un boleto acertante de Primera Categoría (5+2) de Euromillones, que ha sido validado en España, en concreto en el Despacho Receptor número 69.930 de Cabezón de la Sal (Cantabria), situado en El Sol, 11.