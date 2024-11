SPAM convierte a La Térmica de Diputación de Málaga en epicentro de la moda con numerosas actividades en torno al sector

Del 18 al 20 de noviembre con mesas redondas, instalaciones y desfiles del Premio de Moda David Delfín Talento Original

MÁLAGA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El certamen de moda SPAM, con el Premio de Moda Internacional David Delfín Talento Original a la cabeza, llega del 18 al 20 de noviembre a La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación provincial de Málaga. De la mano de Málaga de Moda se han organizado mesas redondas, instalaciones, 'performances', sesiones de dj y desfiles para mostrar las nueve colecciones finalistas del galardón. Tres días intensos de actividades, algunas dirigidas a profesionales y otras abiertas al público general, que pondrán a la ciudad en el epicentro de la moda.

Un total de 92 diseñadores han presentado su candidatura al I Premio de Moda Internacional de Moda David Delfín Talento Original. La convocatoria de esta primera edición ha contado con un 23% de solicitudes extranjeras, con participantes de países como Estados Unidos, Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Japón. Tras el proceso de selección realizado por el comité de expertos, los nueve finalistas presentarán sus propuestas ante el jurado el próximo 20 de noviembre.

La colección ganadora recibirá el galardón dotado con 10.000 euros y una estatuilla diseñada por la artista visual Irene Molina. La pieza ha sido inspirada en algunos dibujos de David Delfín y en la colección TuttiFrutti de primavera-verano que presentó el diseñador malagueño más internacional en la Fashion Week Madrid de 2013.

Los finalistas son Milagros Pereda, de la escuela Parsons París, trae su proyecto titulado 'Distortion'. También desde Parsons París llega Naya Ahbad con 'Neuroblastome'. Nia de Fer, de la Escuela Superior de Diseño, una de las escuelas de la Universidad Ramon Llull de Cataluña, presenta 'To all women, To all mothers' y Hanjiao Wang, procedente de The new School y Parsons París, ha sido seleccionada por su proyecto 'Dream'. Desde Esdemga, de la Universidad de Vigo, recala en Málaga Sara Maneiro con 'El objeto sentimental y el Hogar' y Alejandro Abadía Grimaldos lo hace desde la ESDI (Sabadell) por su trabajo 'Lux in Tenebris'.

Los otros tres diseñadores finalistas son Andrea Godoy de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja por su propuesta 'Final, Final, Final'; Marín, que llega desde la Escuela Superior de Diseño de Madrid con su colección titulada 'La Madrugá' y Mandula Maczkó, de Polimoda, que desfilará con las creaciones de 'To watch and to be watched'.

En cuanto a la programación, el lunes 18 de noviembre los actos comenzarán con la inauguración de la instalación artística titulada 'Ballon Mood'. La sala 019 de La Térmica acoge esta propuesta de Álvaro Calafat y Ana Ponf que explica la evolución de una de las piezas características de la marca, el balón. Se trata de una escultura tipo armadura realizada con resina y que utiliza para presentar muchos de sus looks. Se podrán ver ocho piezas diferentes en esta instalación efímera.

El martes 19 de noviembre se han programado dos charlas con entrada libre hasta completar el aforo en La Térmica. A las 11.00 horas, Rosemary Rodríguez, directora creativa en Paco Rabanne, Thierry Mugler y Christian Dior y fundadora de la agencia AMA, Camilla Corsini, miembro de la asociación Moda Sostenible de Barcelona, 'fashion designer' y 'buyer' y consultora especializada en sostenibilidad; la finalista del I Premio David Delfín Milagros Pereda, estudiante de Parsons París, y la comunicadora de moda y codirectora de la agencia The Rats Company, Ángela Huet, hablarán sobre los cambios y desafíos de la moda en este siglo XXI moderadas por la periodista Leticia García, redactora jefe de moda en 'Smoda' de El País.

A las 17.30 se celebra la mesa redonda titulada 'David Delfín, la mirada inesperada', un viaje al universo creativo de este diseñador que sigue inspirando al talento emergente. Helena López de Hierro, directora del Museo del Traje; la comisaria de exposiciones de moda Esperanza García Claver; los diseñadores Xavi García y Franx de Cristal, directores creativos de la firma Acromatyx; el fotógrafo Gorka Postigo y el coreógrafo Dani Pannullo, participan en este coloquio moderado por la comisaria del certamen SPAM, Charo Mora.

También el martes, a las 20.00 horas y abierta al público, se podrá ver la performance dirigida por Dani Panullo 'David Delfín, mi vida anterior', compuesta por tres escenas que relatan la andadura del diseñador malagueño en las artes escénicas antes de alcanzar la fama en la alta costura. El primer acto titulado 'Productos Lola!' se realiza en el Patio de la Lavandería con la participación de Mariola Fuentes, Miguel Ballabriga y Carmen Fumero. 'House of Devotion/La vida en los clubes' se traslada a la sala 008 con el dj Tony Rox y los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga.

El tercer acto, 'Bimba b (nunca seré una modelo)' tendrá como escenario la fachada de La Térmica. En ella participarán Alexander Peacock, Miguel Ballabriga, Carmen Fumero, Mariola Fuentes y los alumnos de la ESAD. Para esta performance, que cuenta con la coreografía de Axelander Peacock, Miguel Ballabriga y Carmen Fumero, Gorka Postigo ha cedido vestuario original de las colecciones Davidelfin. Junto a la original performance de Dani Pannullo, La Térmica se llenará de música con las propuestas musicales de los dj set de Foie Grass y Gazzi.

El miércoles 20 de noviembre será el día de los desfiles de los finalistas. Se desarrollarán cinco pases en la franja de la mañana, y cuatro durante la tarde. La presentación de los looks se hará ante el jurado y profesionales del sector, pero el público general podrá seguirlos a través de una pantalla gigante instalada en uno de los patios de La Térmica, que también contará con la ambientación de los dj locales Jay Luna y Carlos Saavedra y con los invitados Andrea Vandall y Dangerous Rose para cerrar la velada.

Igualmente, durante la jornada habrá dos horas de puertas abiertas a las instalaciones de los diseñadores para poder ver de cerca y tocar los looks presentados en la plataforma. La primera será de 14.15 a 15.15 horas y la segunda de 20 a 21 horas. Tras los desfiles se abrirá el tiempo de deliberación del jurado, la comunicación del fallo y la entrega del I Premio I nternacional David Delfín Talento Original a la colección ganadora.

En cuanto al jurado lo componen Rosmary Rodríguez, con una larga experiencia como directora creativa en Paco Rabanne, Thierry Mugler y Christian Dior y fundadora de la agencia AMA; Patrick Cabasset, editor de moda con una amplia trayectoria en publicaciones tan destacadas como 'L'Officiel de la Mode et de la Couture de Paris' o 'Gap'; Cristina Baruzzi, partner de Sterling International en Milán y con 25 años de experiencia en la industria de la moda de lujo reclutando; Leticia García, redactora jefe de moda en 'Smoda' y editora de moda en 'El País'; la diseñadora Juana Martín, que presenta sus colecciones en la Semana de la Moda de París desde 2018 y desde 2022 en la Semana de la Alta Costura de París, y Pepa Bueno, directora de la Asociación de Creadores de Moda de España.

El comité de expertos ha estado integrado por Rosa Orrantia, fundadora y directora de Persuade, una de las Concept Store de referencia nacional e internacional; Yolanda Muelas, fundadora de la mítica 'AB' especializada en tendencias y editora y co-fundadora de 'Metal Magazine' y 'Acero'; Domingo Rodríguez, creador de la firma Dominnico, que desfila en la pasarela 080 y que cuenta con fieles como Lady Gaga, Beyoncé, Rosalía, Dua Lipa y Aitana; y la Asociación moda sostenible Barcelona, pionera en el sector.