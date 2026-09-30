Subdelegación cree "excusa peregrina" culpar a lluvias de vertidos en playas de Málaga y pide mejor saneamiento

Archivo - El Subdelegado del Gobierno de Málaga, Francisco Javier Salas Ruiz, posa durante la entrevista realizada a Europa Press, a 27 de febrero de 2024 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha criticado este miércoles que el Ayuntamiento atribuya a la lluvia los episodios de vertidos de aguas fecales registrados en varias playas de la capital y ha reclamado al Consistorio que "evite excusas peregrinas", pidiendo inversiones y mejoras en la red de saneamiento.

"La lluvia no es la culpable de que nuestras playas reciban aguas fecales porque llover ha llovido siempre, todos los años", ha señalado Salas en varios mensajes en la red social X, consultados por Europa Press, en relación a los últimos vertidos esta misma semana.

Así, Salas ha considerado "una excusa más, poco creíble" las explicaciones ofrecidas sobre la lluvia, cuado, ha precisado, existe una red de saneamiento municipal que, a su juicio, "a todas luces es deficiente y necesita mejoras".

Ha considerado que los vertidos que se están observando "desde este verano en Málaga y otros municipios de la Costa son lamentables" y ha advertido de sus posibles consecuencias "muy perjudiciales" para el ocio de los malagueños y para los intereses de la industria turística, con afección, ha señalado, a los sectores hostelero y hotelero.

El subdelegado ha reclamado al Ayuntamiento que "evite excusas peregrinas como culpar a la lluvia de este desastre" y que afronte los problemas mediante "inversiones y mejoras en el saneamiento" y ha reiterado la necesidad de "cuidar nuestras playas porque son entornos naturales y lugar de disfrute para malagueños y visitantes", ha concluido.