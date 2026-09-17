Subdelegación de Gobierno anuncia que el cuartel de la Guardia Civil en Cártama estará operativo en los próximos meses

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, y el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, visitan las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha adelantado este jueves que el nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad malagueña de Cártama estará operativo en los próximos meses, tras una inversión por parte del Ministerio del Interior de cuatro millones de euros.

Salas ha valorado "el esfuerzo inversor del Gobierno de España para mejorar las instalaciones de la Guardia Civil en la provincia de Málaga", durante la visita que ha efectuado a las obras del nuevo cuartel de Cártama, acompañado por el alcalde de la localidad, Jorge Gallardo.

El subdelegado ha agradecido al Ayuntamiento de Cártama y a su alcalde "la diligencia y agilidad" en la tramitación administrativa en materia urbanística para afrontar la actuación "con la máxima celeridad".

Salas ha recordado que a esta inversión se suman otras actuaciones en la provincia, destacando "el nuevo cuartel de la Guardia Civil del Puerto de Málaga, las reformas y mejoras de los acuartelamientos de Benaoján y Almáchar, y el futuro cuartel de Alhaurín de la Torre con una inversión cercana a los 14 millones de euros".

El subdelegado del Gobierno se ha referido al nuevo cuartel de Cártama como "una infraestructura propia del siglo XXI, desarrollado para ser eficiente, y que tendrá un objetivo de máxima sostenibilidad en su concepción, tanto medioambiental y social, como económica, y con el foco puesto en la calidad, garantizando las mejores condiciones laborales para los agentes de la Guardia Civil que prestan servicio en la localidad".

El nuevo cuartel cuenta con una superficie de unos 3.200 metros cuadrados levantados en cuatro plantas. Salas ha subrayado que se trata de una edificación sostenible, eficiente energéticamente y resiliente, incluida en el Plan de Sostenibilidad 2019-2025, ya que se ha diseñado y construido con metodología Verde, basada en la economía circular, la mejora del valor y el confort, respetando el medio ambiente y la salud de las personas.