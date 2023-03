El subdelegado destaca la actuación "impecable" en el caso de la detención del comisario de Fuengirola (Málaga)

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado la "actuación impecable" de Asuntos Internos de la Policía Nacional en relación con el caso por el que fue detenido el comisario de la localidad malagueña de Fuengirola y ha recalcado que dicho cuerpo "trabaja contra la corrupción fuera pero también dentro".

"Como dijo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la tolerancia ante la corrupción va a ser cero", ha insistido Salas cuestionado por los periodistas sobre esta investigación en la localidad malagueña de Vélez-Málaga.

Así, ha considerado que "ha sido una actuación impecable" y ha apuntado que habrá que ver "que ilícito penal se ha cometido y qué prueba hay al respecto" en esta investigación que, ha precisado, "está bajo secreto".

"No vamos a tolerar ningún indicio de corrupción que haya en la Policía Nacional en la provincia de Málaga ni en toda España", ha asegurado, apuntando que "nunca es descartable nuevas detenciones, pero no me consta ninguna en las últimas horas".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado también que "de forma inmediata por parte del Ministerio del Interior se ha procedido al cese, a la suspensión de empleo y sueldo, y, por supuesto, a la apertura de expediente que irá en paralelo a lo que es el procedimiento judicial, que se iniciará como consecuencia del lamentable suceso del que todos hemos tenido conocimiento".