Subdelegado destaca "compromiso" del Gobierno con Málaga detallada por Puente "con datos e inversiones reales"

MÁLAGA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que "el Gobierno de España ha demostrado su compromiso con Málaga con datos e inversiones reales y así ha quedado patente tras la visita del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha desgranado los proyectos de mejora que nuestra provincia necesita y que están siendo afrontados por este Gobierno".

"La inversión de 1.500 millones de euros para la ampliación del aeropuerto de Málaga anunciada por el ministro pone de manifiesto que sólo cuando hay un gobierno progresista como el de Pedro Sánchez la provincia de Málaga prospera y son atendidas sus necesidades de desarrollo con el impulso económico necesario", ha asegurado Salas.

También el subdelegado del Gobierno ha recordado que los datos aportados por el ministro Óscar Puente en su visita a Málaga "no solo muestra este compromiso, sino que también retrata al PP, que reclama y pide mucho cuando no gobierna, pero no hacen nada cuando está en el poder".

"Estaría bien que los responsables institucionales del PP entendieran que los ciudadanos no les han puesto en el poder para hacer oposición al Gobierno de España, sino para que desarrollen proyectos de mejora para nuestra provincia, cosa a la que por desgracia no se dedican", ha agregado en un comunicado el subdelegado del Gobierno en Málaga.

Salas ha añadido que "para muestra un botón: En sólo un año, el 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez ha licitado más inversión en infraestructuras para Málaga que el PP en sus tres últimos años de Gobierno en Moncloa con Rajoy". "211 millones de euros en un año de Pedro Sánchez, frente a 180 millones de euros en tres años de Rajoy. Esta es la apuesta del Gobierno de España por la Movilidad en Málaga", ha apostillado.

Por último, ha recordado que "el Gobierno de España es la única administración que ha propuesto medidas y las está desarrollando con actuaciones y licitaciones reales en la Mesa de Movilidad en Málaga en la que también están administraciones gobernadas por el PP (ayuntamientos, Diputación y Junta de Andalucía) que un año después de celebrarse la primera reunión todavía no han hecho ninguna propuesta o aportado medida alguna", ha concluido.