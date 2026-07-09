Subdelegado dice que se investigan "todos los detalles" tras atropello mortal en la A-7 de una menor noruega

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha incidido este jueves que continúa abierta la investigación en relación con el atropello mortal este pasado lunes en la A-7 en Mijas (Málaga) de una menor de 17 años noruega, cuya familia había puesto una denuncia ese mismo día por desaparición en la localidad malagueña de Marbella.

"Se están investigando todos los detalles de la causa de la muerte de esta persona", ha abundado Salas, que se ha mostrado "seguro de que esa investigación también dará su fruto".

Así Salas ha incidido en que se sigue la investigación por parte de la Guardia Civil, en este caso el subsector de Tráfico. "Afortunadamente se pudo determinar la identidad de la víctima gracias a la denuncia que hizo la familia en la Policía Nacional", ha detallado, ya que "la víctima cuando fue atropellada no llevaba ningún tipo de documentación, por lo tanto era muy difícil determinar quién era".

Al respecto, ha agregado que "hubiéramos tardado más y gracias a esa denuncia que hizo la familia se cotejó rápidamente esa desaparición con la víctima, se vio que era ella, y a partir de ahí se ha podido empezar la investigación de forma rápida". "Estoy seguro de que esa investigación también dará su fruto", ha abundado Salas.

El subdelegado ha detallado que se están investigando todos los detalles, incluidos, el cómo llegó desde el lugar donde se le vio por última vez hasta la zona donde fue atropellada. "Se están investigando todos los detalles de la causa de la muerte de esta persona y todos los detalles son todos los detalles", ha apostillado. "Todo hace pensar que ha sido un atropello y eso se está investigando", ha concluido sobre este tema.

Por otro lado, cuestionado por la muerte de un bebé recién nacido, cuya madre, al parecer, se puso de parto en su domicilio sin saber que estaba embarazada, ha precisado que "ahí no hay ningún indicio delictivo, por lo tanto la Policía Nacional no va a investigar nada, y lo que ha habido un embarazo que los servicios médicos no supieron detectar y la mujer pues dio a luz sin saber que estaba embarazada, pero en principio no hay ningún tipo de delitos", ha concluido.