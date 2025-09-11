Subdelegado en Málaga critica que Diputación y Ayuntamiento se dedican "a hacer estudios que no son de su competencia"

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA - Archivo

Salas apunta al 30 de septiembre como fecha para la celebración de la próxima Mesa de Movilidad en la provincia

MÁLAGA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha criticado que la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga se dediquen "a hacer estudios que no son de su competencia" y ha invitado a ambas administraciones a "aportar" en la próxima Mesa por la Movilidad que convocará próximamente el Ministerio de Transportes en la provincia, y cuya fecha ha dicho que será "en principio el 30 de septiembre".

En este sentido se ha mostrado crítico Salas este jueves con el estudio presentado por el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para mejorar la movilidad en la carretera A-7.

"Yo creo que la gente, los ciudadanos de la provincia de Málaga tendrán que exigir por qué gastan dinero público ciertas Administraciones en estudios que no son de su competencia y por qué en las cosas que son de su competencia y en las que tienen que trabajar y de las que son responsables, pues no se ocupan", ha dicho.

Y a este mismo respecto, ha criticado que el presidente de la Diputación "se olvida, por ejemplo, de la carretera del Guadalhorce, que es competencia de la Junta de Andalucía, que está siempre saturada, o la de Coin-Marbella, que está siempre saturada, o la salida de Alhaurín, también vía que es competencia autonómica, y en esas no hace estudios ni se preocupa de ellas".

En este punto ha dicho que hay "un sectarismo absoluto de las Administraciones del Partido Popular de la provincia de Málaga, que se dedican solo a hacer oposición al Gobierno de España y no se ocupan de sus obligaciones".

Y respecto de la próxima Mesa de Movilidad en la provincia, ha adelantado que se dará a conocer cómo van los trabajos del Ministerio en todo lo que se comprometió en las mesas de finales del año pasado en lo referente, por ejemplo, al tren litoral.

"En esas mesas de movilidad también espero que las demás Administraciones, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento, que también tienen competencia en movilidad, pues aporten lo que han hecho a lo largo de este año, que recuerdo que en esas mesas de movilidad el año pasado no aportaron ni una sola solución, solo exigieron al Gobierno de España", ha dicho.