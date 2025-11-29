El subdelegado en Málaga destaca la importancia del PFEA para promover proyectos en los municipios y generar empleo

Javier Salas ha inaugurado junto al alcalde de Fuente de Piedra la nueva oficina de turismo del municipio, sufragada con fondos del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) invirtiendo un total de 190.991,70 euros, casi el 65% de la inversión global. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

Javier Salas inaugura la nueva oficina de turismo de Fuente de Piedra sufragada con fondos del SEPE

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado hoy "la importancia del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para promover proyectos en los municipios de la provincia de Málaga, como el que hoy inauguramos, la nueva Oficina de Turismo de Fuente de Piedra y para generar empleo entre los trabajadores agrarios de la provincia en las épocas de paro en el campo malagueño".

Javier Salas ha inaugurado este sábado, junto al alcalde de Fuente de Piedra, Siro Pachón, la nueva oficina de turismo del municipio, que ha sido sufragada con fondos del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) invirtiendo un total de 190.991,70 euros, casi el 65% de la inversión global que asciende a 300.000 euros aportando los fondos restantes el Ayuntamiento del municipio y la Diputación de Málaga.

Este nuevo equipamiento, ubicado en la Plaza de la Constitución, pertenece al Plan Generador de Empleo Estable y se está realizando en dos fases. En la primera, ya finalizada, se ejecutaron la estructura y gran parte de las partidas restantes. En la segunda fase se finaliza con acabados y algunas instalaciones.

El edificio consta de una zona cubierta con la sala para ubicar la oficina de turismo, un almacén y un aseo adaptado. También prevé una zona con pérgola en forma de costillas de madera para dotar de sombra y asientos de espera al aire libre en el acceso al punto de información.

El subdelegado del Gobierno ha recordado que "el municipio de Fuente de Piedra ha recibido un total de 356.000 euros del Servicio Público de Empleo Estatal para acometer una docena de actuaciones en el municipio".

Javier Salas ha recordado que la inversión total del Gobierno de España en el Plan de Fomento de Empleo Agrario en la provincia de Málaga ha ascendido a 21,1 millones de euros en 2025 y ha destacado el incremento que el Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado en este plan desde 2018 y que ha sido del 24%".