El subdelegado en Málaga transmite "tranquilidad" porque Renfe "sigue operando" y hay "refuerzo de rotaciones" por avión

MÁLAGA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha querido transmitir una idea de "tranquilidad" en cuanto a las conexiones ferroviarias de la provincia, ya que ha indicado que "el servicio de la operadora pública Renfe sigue operando", aunque el trayecto dure más tiempo; y, además, "hay refuerzo de las rotaciones por avión" con la capital de España.

Así se ha manifestado este jueves Salas, al ser preguntado por los periodistas por esa nueva fecha dada --el 23 de marzo-- para la recuperación de la conexión ferroviaria directa por alta velocidad, punto en el que ha esperado y confiado en que "los trabajos que está haciendo Adif, sobre todo centrado en ese talud de Álora (Málaga), que se vino abajo, sean efectivos".

En este sentido, ha asegurado que Adif "está centrado y eso queremos todos, se está trabajando para ello", confiando en que "se pueda llegar a esa nueva fecha con total normalidad". Pero al mismo tiempo, ha instado a la "tranquilidad, porque el servicio de la operadora pública Renfe sigue operando", aunque ha reconocido que "no con toda normalidad", ya que hay trasbordo de viajeros por carretera entre Málaga y Antequera.

Salas ha indicado que "hay 14-15 rotaciones diarias, algunos días 21" y ha recordado que a finales de 2024 y principios de 2025, "esas rotaciones eran un récord en la provincia de Málaga". "Esas rotaciones se siguen manteniendo, pero el trayecto dura media hora, tres cuartos de hora más y eso evidentemente hace más incómodo el trayecto", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que "hay refuerzo de las rotaciones por avión a Madrid" y, aunque ha admitido que toda esta situación "puede conllevar un trastorno a ciertos viajeros que estén acostumbrados al tren, que ahora tarda más, y que puede retraer a algunas personas", ha incidido en que "es un daño parcial gracias a esos trasbordos".

"Está muy alejado de la realidad las cifras que da la Junta de Andalucía, que no sé de dónde las saca, porque como digo, las rotaciones están aseguradas tanto por tren como por avión", ha insistido el subdelegado del Gobierno en Málaga.

Cuestionado por las líneas de Cercanías, C-1 y C-2, que esta semana también han vuelto a registrar incidencias, Salas ha indicado que "cualquier servicio público de transporte tiene problemas puntuales, como tiene el Cercanías, como tienen los autobuses metropolitanos de Málaga, que yo creo que la noticia sería que funcionaran bien y que fueran puntuales".

"Desgraciadamente el tren sí es noticia, pero afortunadamente tenemos un Gobierno de España que está invirtiendo para que ese C-1 y C-2 sean cada vez mejor", ha defendido Salas, quien ha reiterado que "problemas puntuales siempre va a haber, como digo, en cualquier transporte público".

También ha asegurado que la incidencia por las cucarachas fue "puntual" y ha lamentado que "desgraciadamente en Málaga hay un problema gravísimo en toda la ciudad de plaga de cucarachas y de ratas que corresponde al Ayuntamiento de Málaga solucionarlo y solventarlo". "También el Consorcio de Transporte tuvo problemas de cucarachas en su autobús, pero tampoco salió en los medios de comunicación", ha dicho.