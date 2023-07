Sumar propone "intervenir, regular y proteger" a ciudadanía "limitando el precio del alquiler"

Valero critica "la ley de la selva de las derechas"



MÁLAGA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Sumar al Congreso por Málaga, Toni Valero, ha explicado este jueves que la formación propone "intervenir, regular y proteger la ciudadanía" limitando el precio del alquiler frente a "la ley de la salva de las derechas".

"Hay una fuerza política, que es Sumar, que ante los problemas interviene, regula y protege", y frente a "una derecha y una ultraderecha que están de parte de los fondos de inversión que se están lucrando con nuestros derechos y que han permitido que la ley de la selva campe a sus anchas en el parque inmobiliario".

Así lo ha explicado Valero junto con Mar González, candidata número 2 de Sumar, antes de participar en un encuentro abierto en Málaga sobre política de vivienda.

Valero ha incidido en que Sumar está haciendo una campaña "que se centre en propuestas concretas" y ha agregado que "queremos una política útil que se centre en los problemas cotidianos de la gente", aludiendo a que "uno de los principales problemas de los malagueños y las malagueñas es el precio de la vivienda".

"Estamos viendo como muchísimas familias están destinando más de un 30% de los ingresos al alquiler o a hipotecas imposibles" y ha advertido también de que "muchas familias trabajadoras tienen que decidir entre si ese mes le compran la ropa a los niños que le hace falta o pagan el alquiler o la hipoteca". Por ello, ha dicho, el de la vivienda es "un problema de primera magnitud que hay que acometer".

En este punto, ha dicho que, en primer lugar, "tenemos que ver qué pasa con aquellas familias que están destinando más de ese 30% a hipotecas". Así, ha propuesto que "como medida de urgencia, de emergencia", el "bono de 1.000 euros para las familias que están destinando más de ese 30% por la subida del euríbor en su hipoteca y que no llegan a fin de mes".

Pero, ha continuado, "como medida estructural, de largo recorrido, igual que hemos hecho con la energía, hay que regular el precio máximo de la hipoteca a tipo variable".

Sobre los alquileres, ha recordado que "hay muchos jóvenes que no pueden emanciparse porque no pueden acceder una vivienda en alquiler, tal y como consagra nuestra Constitución". A su juicio, "hay que regular los precios del alquiler y queremos ajustar la normativa para que el PP no se pueda escabullir allí donde gobierna".

Otra propuesta es "un parque público de vivienda a la europea, como ocurre en Países Bajos o en Austria, y por eso nos comprometemos a invertir un 1% del PIB para llegar a final de legislatura con dos millones de viviendas que permitan, con alquiler social, que los jóvenes puedan emanciparse".

Por su parte, González ha advertido de que "las viviendas vacacionales y estacionales están haciendo que los precios de alquiler y compra en Málaga sean completamente inaccesibles".