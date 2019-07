Susana Díaz critica "el silencio" De la Torre, Moreno y Bendodo ante "un presupuesto que ha sido cero para Málaga"

Publicado 19/07/2019 23:01:31 CET

MÁLAGA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado que estos días "con un presupuesto que ha sido cero para Málaga" en alusión a las cuentas regionales "ha habido silencio" por parte del alcalde, Francisco de la Torre, y por parte de los máximos dirigentes malagueños que están al frente de la Junta, Juanma Moreno y Elías Bendodo. "Ha habido falta de compromiso con Málaga y su provincia", ha apostillado.

Díaz, que junto con el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, ha participado en el acto del V Día de la Militancia del PSOE de Málaga; ha remarcado que "frente a la apatía del actual gobierno y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, hay un proyecto con ilusión y ganas, que sabemos que en estos cuatro años se va a consolidar y va a tener el resultado mayoritario que evite que las derechas se unan en Málaga como han hecho en Andalucía", ha agregado.

En este punto, se ha preguntado "qué va a hacer el alcalde Málaga y a quién le va a echar la culpa de aquello que no pueda sacar adelante en la ciudad", añadiendo que, de momento, "no he escuchado, en los últimos días, ni una sola voz halando del tercer hospital de Málaga, con el que el gobierno anterior estaba comprometido".

Al respecto, ha señalado que "no ha habido recursos en el actual presupuesto que acaba de aprobarse con el voto de la extrema derecha y ha habido silencio por parte de los dirigentes malagueños en la Junta, Elías Bendodo y Juanma Moreno y silencio por parte del alcalde".

Asimismo, ha dicho que hay "proyectos emblemáticos" que prácticamente reciben "lo mismo que la remodelación del despacho de Francés", asegurando que "para el convento de la Trinidad habrá los mismos recursos que lo que le ha costado a Francés, lo que nos ha costado a los andaluces, la remodelación de su despacho". En cuanto al metro, ha recordado que también se ha visto "la mutilación del trayecto del metro al Civil".

De igual modo, en cuanto a sanidad se ha preguntado que "dónde están las reivindicaciones de los Chares: "parece ser que la estructura de los Chares y la cercanía y proximidad de hospitales, sobre todo con cirugía ambulatoria, no es una prioridad para el actual gobierno", ha lamentado.

Por ello, ha defendido que "frente a un modelo agotado, de apatía que solo persiste por el pacto entre las distintas derechas hay un modelo ilusionante, con garra" del PSOE.

"Sé que Daniel, al margen de ser del mismo partido, me reivindicaba lo que era bueno par Málaga en materia educativa, sanitaria, de transportes, y en estos días con un presupuesto que ha sido cero para Málaga ha habido silencio por parte del alcalde, por parte del Gobierno municipal y de los máximos dirigentes que están al frente de la Junta, Moreno y Bendodo".

Por otro lado, cuestionada por las negociaciones en la Mancomunidad Occidental y algunas críticas socialistas, ha dicho que se ha trasladado la configuración de un gobierno con todos los partidos que se han presentado a las elecciones y que es un acuerdo donde todo el mundo está representado, valorando "la estabilidad y pluralidad" que ello da ente mancomunado: "Es un buen acuerdo que va a contar con el apoyo, y así se lo hemos trasladado la dirección Regional, que hablado con la Federal que está informada de ese acuerdo".

Ha incidido, al respecto, que el PSOE de Málaga es "ejemplo de generosidad y responsabilidad; ojalá todos los partidos en la provincia actuaran como el PSOE, poniendo los intereses de los ciudadanos por delante".

Por último, sobre el acto ha afirmado que es "un honor" acompañar de nuevo a los socialistas malagueños en "un acto entrañable, que prácticamente da el cierre a la temporada de trabajo del año y abre el verano".

"Es el reconocimiento a los hombres y mujeres, que entregan su tiempo, el de sus familias, su ocio... todo en defensa de los ideales y los valores que compartimos", ha subrayado.

Por otro lado, ha dicho también que este año es "de manera especial" ya que Daniel Pérez "ha recogido un resultado maravilloso por parte de los vecinos de Málaga", destacando que "ha tocado con la punta de los dedos Alcaldía de Málaga", demostrando "que hay una alternativa con ilusión, ganas y fortaleza para la ciudad", ha concluido.