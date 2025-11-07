Talent Land ofrecerá en Málaga tecnología y creatividad: Más de 100 horas de conferencias, talleres, retos y actividades

MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Talent Land España, encuentro sobre tecnología y creatividad, reunirá del 4 al de diciembre a más de una veintena de especialistas y a unas 17.000 personas en sus más de 100 horas de conferencias, talleres, retos y actividades interactivas que desarrollará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

La concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, junto a la diputada provincial de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, el delegado de Industria, Energía y Minas de la Junta en Málaga, Antonio Jesús García Acevedo, el CEO Internacional de Talent Network, Raúl Martín, y el cofundador de Talent Land Network, Pablo Antón, han presentado este viernes el evento.

Durante el acto, celebrado en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, en Tabacalera, también han estado presentes el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, y María G. Durán creadora del canal "Maria Speaks English" y speaker invitada en este evento.

La diputada provincial de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, ha agradecido a los organizadores la elección de Málaga como sede en Europa para albergar el evento. "Esta es una tierra de personas emprendedoras y de talento, que podrán aprovechar las oportunidades que ofrece Talent Land a través de sus contenidos, experiencias y actividades", ha dicho.

Márquez ha incidido en que la Diputación está plenamente comprometida con la innovación, la educación, el talento joven y la economía digital, fomentando el emprendimiento y el empleo en toda la provincia. Y ha indicado que contará en el evento con un expositor en el que se presentarán las diferentes iniciativas y actuaciones que se llevan a cabo en este ámbito desde la institución provincial.

"Cada día queremos ser más ambiciosos y destinar más recursos a emprendedores y apoyar más eventos como este, donde jóvenes y no tan jóvenes acuden a buscar la inspiración o la motivación que necesitan para emprender e innovar en profesiones del entorno digital. Este sector representó en 2024 en torno al 26% de PIB español, con un crecimiento espectacular en los últimos años, ya que en 2019 suponía el 18,7% del PIB", ha apuntado.

La diputada ha destacado que Talent Land es un gran ejemplo de colaboración público privada, fundamental para que la provincia siga creciendo, y ha recalcado que desde el servicio de Empleo de la Diputación de Málaga se apuesta por mejorar la competitividad económica y social de nuestros territorios a través de ayudas al emprendimiento y mejora de la empleabilidad.

Para ello, durante este año, la Diputación ofrece subvenciones a personas emprendedoras por valor de 1.300.000 euros con tres convocatorias de ayudas económicas, cinco tipologías de premios al emprendimiento y convenios de colaboración con distintas entidades.

María del Carmen Márquez también ha recordado el apoyo de la Diputación al talento joven a través del programa Primera Oportunidad, al que se dedican 1,7 millones de euros en ayudas directas a las empresas que den su primera oportunidad a jóvenes recién titulados universitarios y graduados de Formación Profesional de la provincia.

Esta convocatoria de ayudas está abierta hasta el 22 de diciembre, financiando a las empresas entre un 70 y un 85% de todos los costes salariales y de Seguridad Social, según el contrato de la persona a contratar.+

CUATRO EJES TEMÁTICOS

Talent Land se articula en torno a cuatro grandes ejes temáticos, que contarán con dos salas simultáneas en las que expertos y profesionales compartirán sus conocimientos sobre las principales tendencias tecnológicas, integrando la inteligencia artificial como elemento transversal.

Los cuatro ámbitos son: 'Business & Investor Land', donde las ideas se convierten en negocios; 'Science Land', analizando ámbitos destacados de la ciencia; 'Cybersecurity & Developer Land', donde se aborda el lenguaje binario; y 'Creative Land', sobre diseño y contenidos.

Durante los tres días, en este encuentro el aprendizaje se combinará con la inspiración y la conexión humana, y los asistentes podrán relacionarse con otros talentos, especialistas y actores clave del ecosistema tecnológico y de innovación de Málaga además de poner a prueba sus conocimientos y habilidades en diferentes retos y actividades.