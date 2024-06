Un taller en Espacio Caser analiza posibilidades y desafíos de la aplicación de la IA en la creación artística

Un momento del encuentro organizado por Espacio Caser titulado 'El arte en manos de la IA. Algoritmo VS Creatividad ¿Quién inspira a quién?'.

Un momento del encuentro organizado por Espacio Caser titulado 'El arte en manos de la IA. Algoritmo VS Creatividad ¿Quién inspira a quién?'. - ESPACIO CASER

MÁLAGA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Caser de Málaga ha acogido un taller en el que el malagueño Rafael Moreno Mata, artista plástico y pionero en IA aplicada al arte, ha analizado las posibilidades y los desafíos que plantea el uso de esta tecnología en la creación artística y la relación entre tradición y vanguardia, creatividad y tecnología, en este ámbito, para ir "derribando barreras".

Con el título 'El arte en manos de la IA. Algoritmo vs Creatividad ¿Quién inspira a quién?', este experto ha expuesto qué es la IA y su aplicación y ha debatido con el público asistente sobre el papel que va a desempeñar en el futuro en la creación artística, sobre la autoría de las obras generadas con esta tecnología y sobre el impacto en la industria del arte.

El experto ha señalado algunos programas para generar obras artísticas o textos utilizando la IA, como Portrait IA o el ya conocido ChatGPT, y ha mostrado y practicado con el público cómo, partiendo de una simple fotografía tomada con el móvil, se puede realizar una de estas obras con estilos que van desde Van Gogh al 'steampunk', pasando por el arte abstracto.

Según ha señalado, la IA es "una revolución con una velocidad que no podemos prever. En poco tiempo no habrá un taller que no tenga IA incorporada". "Es un tren que vamos a coger todos y cada uno decide como quiere hacerlo, si quiere ser el maquinista, ir en un vagón o enganchado al final del tren", ha dicho.

Pero, sobre si esta tecnología puede crear una obra de arte por sí sola, entiende que "a la IA todavía le falta algo, que es la emoción, tener sentimientos". "Espectacular técnicamente, pero sigue estando fría", ha apostillado el experto, quien ha incidido en que "si no hay un discurso sólido detrás de cada obra, se cae".

En este punto, ha apuntado que "ser un artista es algo diferente" y "hay que tener conocimientos", al tiempo que ha considerado que podrán surgir nuevos artistas, personas "a las que la técnica no les suponga una limitación"; "tú mismo puedes serlo". Además, señala que permite a los artistas ser "más selectivos".

"La imaginación no tiene límites y lo importante siempre son las ideas", ha aseverado, al tiempo que también ha abierto un debate con el público sobre si la IA potencia el talento del artista o lo desplaza, considerando el artista plástico que, sin duda, ocurre lo primero y "de manera muy bestia".

Sobre el impacto en la industria del arte, ha defendido que "uno tiene que conocer muy bien el oficio que tiene" para poder unir tradición y vanguardia, creación y tecnología, y que dé resultado; y ha considerado que "las perspectivas de futuro de la IA son impredecibles".

También ha querido diferenciar arte y artesanía, asegurando que es el creador "el que decide qué quiere hacer". En este punto, ha mostrado una de sus imágenes generadas con IA, de la que luego ha elaborado manualmente varias obras, diferentes y originales, "que no copias". "Con esa imagen hecha con inteligencia artificial yo decidí que fuera artesanía", ha indicado.

El taller se ha completado con una exposición con obras realizadas con diferentes técnicas, pero siempre utilizando IA. Desde el papel a obleas de azúcar, que incluso se puede comer, pasando por un lienzo; obras creadas por este artistas a lo largo de su experimentación con la IA para aportar elementos al arte y "derrumbar barreras".