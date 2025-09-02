Los Talleres de Alfabetización Mediática llegan hasta noviembre a nueve distritos de Málaga en su cuarta edición

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Talleres de Alfabetización Mediática, organizados por el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), alcanzan su cuarta edición con sesiones gratuitas en nueve distritos de la ciudad, dirigidas a todos los públicos.

Esta iniciativa pretende dotar a la ciudadanía de herramientas para el análisis crítico de la información y el consumo responsable de los contenidos informativos, han informado desde el Consistorio a través de una nota.

En concreto, se impartirán clases prácticas para aprender a detectar bulos y 'fake news', se ofrecerán nociones sobre inteligencia artificial para tener herramientas que permitan identificar cuándo un contenido ha sido generado con IA, entre otros.

Asimismo, se realizarán prácticas para reforzar el uso del email, WhatsApp, edición y retoque de fotografías, podcast, códigos QR, redes sociales o cómo realizar trámites con las administraciones a través de la sede electrónica.

La realización de estos talleres se enmarca en el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la APM para promover una sociedad mejor informada, favoreciendo el acceso a información veraz, contrastada y de calidad.

Según han destacado, ambas entidades, "conscientes de su papel fundamental en la construcción de una sociedad informada y crítica, trabajan conjuntamente en la lucha contra la desinformación y la difusión de bulos".

Por ello, desarrollan iniciativas como esta "con el claro objetivo de ofrecer a la ciudadanía formación en materia de alfabetización mediática, que incluye la realización de talleres, campañas de sensibilización y otro tipo de acciones formativas".

En esta cuarta edición se ha aumentado el número de distritos en los que se van a impartir los talleres, pasando de seis en 2024 a nueve distritos. Las inscripciones se pueden realizar presencialmente en el mismo espacio donde se realizan los cursos, así como por teléfono, en el mail apm@aprensamalaga.com o a través del enlace https://forms.gle/iPvQXBUVYMBkABZ58

Así, el Distrito Puerto de la Torre acogerá este taller del 15 al 19 septiembre, de 10.00 a 12.00 horas, en el Centro de Servicios Sociales; mientras que en Bailén-Miraflores será los días 15, 16, 18, 22 y 23 septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, en el Centro Social del Mayor Los Gazules.

En Churriana será del 22 al 25 septiembre, de 10.30 a 13.00 horas, en el Centro de Usos Múltiples, plaza Niña de los Peines; en el Distrito Este, del 22 al 26 septiembre, de 10.00 a 12.00 horas, en el salón de actos de la Junta Municipal y en el Distrito Centro, del 29 septiembre al 3 octubre, de 10.00 a 12.00 horas, en el Centro Ciudadano Plaza Montaño.

Asimismo, en el Distrito Campanillas, el taller será del 1 al 7 octubre, de 10.00 a 12.00 horas, en el salón de actos de la Junta Municipal de Distrito y en Palma-Palmilla, del 20 al 24 octubre, en el mismo horario, en Color Comunitaria.

Por último, el taller en el Distrito Cruz del Humilladero será del 20 al 24 octubre, de 17.30 a 19.30 horas, en el salón de actos del Centro Servicios Sociales y en Carretera de Cádiz, del 3 al 7 de noviembre, de 18.00 a 20.00 horas, en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Tabacalera.

El Ayuntamiento y la APM organizan desde 2022 estos talleres de alfabetización mediática en los distritos de la ciudad. Las clases están impartidas por periodistas de larga trayectoria en distintos ámbitos de los medios de comunicación como prensa escrita, digital, radio o televisión.

Estos profesionales son miembros de la Asociación de la Prensa de Málaga y cuentan con formación y experiencia en impartir docencia sobre esta materia especializada. Además, el programa se completa con conferencias de ponentes expertos en la materia como Ramón Salaverría (2022) o Carmela Ríos (2024).